Social Pavlova, desertul care încântă privirea și gustul. Ingredientul care schimbă consistența bezelei







Pavlova este o prăjitură cu bezea crocantă la exterior și interior moale, catifelat. Combinată cu frișcă fină și fructe proaspete, aceasta se transformă într-un desert cu adevărat spectaculos. Inspirată de celebra dansatoare Anna Pavlova, această rețetă poate fi pregătită acasă cu doar câteva ingrediente simple.

Secretul unei Pavlova perfecte începe cu bezeaua. Este esențial ca albușurile să fie la temperatura camerei și să fie bătute cu un strop de sare, până se formează vârfuri ferme.

Zahărul trebuie adăugat treptat, lingură cu lingură, pentru a obține o textură lucioasă și stabilă. Este important să nu te grăbești. Dacă zahărul se adaugă prea repede, bezeaua poate deveni lipicioasă și își pierde fermitatea.

Ingredientele de care vei avea nevoie:

4 albușuri de ou

200 g zahăr tos

1 linguriță oțet sau zeamă de lămâie

1 linguriță amidon de porumb

200 ml frișcă pentru frișcă, bine răcită

1 linguriță esență de vanilie (opțional)

fructe proaspete pentru decor: căpșuni, zmeură, afine, kiwi sau mango

fulgi de migdale sau semințe de rodie (opțional)

După ce bezeaua este gata, se conturează forma clasică de cuib pe hârtia de copt, cu o margine ușor ridicată, astfel încât frișca și fructele să fie păstrate în centrul prăjiturii.

Este momentul să adaugi un strop de zeamă de lămâie, care va ajuta bezeaua să devină crocantă. Pentru o consistență aparte, marii bucătari adaugă o linguriță de oțet. Bezeaua se coace la temperatură joasă, între 90 și 100 de grade Celsius, timp de 1,5–2 ore. Pentru a preveni crăparea, ușa cuptorului nu trebuie deschisă în primele 60 de minute. După coacere, Pavlova se lasă să se răcească în cuptor, cu ușa întredeschisă, pentru a menține textura delicată și crocantă.

Următorul pas este stratul de frișcă. Este recomandat să folosești smântână bine răcită, bătută până devine pufoasă, fără a exagera, astfel încât să păstrezi contrastul cu miezul moale al bezelei. Pentru un plus de savoare, poți aromatiza frișca cu puțină vanilie sau coajă fin rasă de lămâie, care echilibrează dulceața bezelei.

Zmeura, căpșunile, afinele sau fructele exotice, precum kiwi și mango, adaugă nu doar culoare, ci și un contrast ușor acrișor care intensifică aroma dulce. Pentru o notă elegantă, poți presăra deasupra câteva semințe de rodie sau fulgi de migdale prăjite.

Pentru a te bucura de consistența acestui desert rafinat, este esențial să îl savurezi imediat după ce l-ai pregătit. După 2-3 ore, bezeaua nu va mai fi crocantă, iar prăjitura nu va mai avea același aspect. Pavlova desertul ideal pentru mese festive, întâlniri cu prietenii sau momente de răsfăț.