Social Desert rafinat. Tort cu blat de ciocolată și cremă fină de brânză







Dacă ești în căutarea unui desert care să îmbine gustul de ciocolată cu aroma fructelor și textura catifelată a cremei de brânză, acest tort este alegerea perfectă. Ușor de preparat, acest desert va fi vedeta oricărei mese festive.

Ingrediente pentru blat:

4 ouă

150 g zahăr

120 g făină

30 g cacao pudră

1 ciocolată neagră

1 linguriță praf de copt

1 praf de sare

50 ml ulei

Ingrediente pentru cremă:

400 g brânză de vaci fină sau cremă de brânză (tip Philadelphia)

200 ml smântână pentru frișcă

100 g zahăr pudră

1 plic zahăr vanilat

10 prune bine coapte

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Separă albușurile de gălbenușuri. Bate albușurile spumă cu un praf de sare, până devin ferme. Într-un alt bol, mixează gălbenușurile cu zahărul până se albesc și devin pufoase. Adaugă uleiul treptat, apoi încorporează făina amestecată cu praful de copt și presară deasupra întreaga cantitate de cacao.

Gălbenușurile le amesteci ușor cu albușurile bătute, folosind o spatulă, pentru a păstra aerul în compoziție. Toarnă compoziția într-o formă rotundă, tapetată cu hârtie de copt și coace timp de 25-30 de minute. Lasă blatul să se răcească complet.

Într-un bol, mixează brânza cu zahărul pudră și zahărul vanilat până obții o consistență cremoasă. Separat, bate smântâna pentru frișcă până se întărește, apoi încorporeaz-o delicat în crema de brânză. Taie prunele în felii subțiri.

Așază un strat generos de cremă pe blat, apoi presară un strat de prune. Repetă procedura dacă ai un blat dublu sau vrei un tort cu mai multe straturi. La final, decorează tortul cu prune proaspete și, opțional, cu puțină cacao presărată deasupra.

Tortul se păstrează la frigider cel puțin 3-4 ore, ideal peste noapte, pentru ca aromele să se întrepătrundă și crema să se întărească.