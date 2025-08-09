Social Colțunași moldovenești. Secretul bunicilor pentru un desert nemuritor







Colțunașii cu brânză sunt un desert care poartă cu el povestea vieții la sat, acolo unde bunicii noștri foloseau ce aveau la îndemână: făina din grâul cules de pe ogor și brânza făcută în gospodărie, din laptele vacii lor. Nu era nevoie de mai mult ca să iasă ceva atât de simplu, dar atât de bun încât a devenit o tradiție prețuită în fiecare familie moldovenească. În fiecare vară, în așteptarea nepoților care vin în vacanță, bucatele acestea sunt pregătite cu drag de bunici, iar mirosul lor aduce în casă amintirile din vremurile ce nu se mai întorc.

-500 g făină

-250 ml apă călduță

-un ou

-300 g brânză de vaci (sau brânză dulce sărată, după preferință)

2-3 linguri de zahăr (opțional, pentru cei care preferă colțunașii dulci)

-un praf de sare

-unt topit sau smântână pentru servit

Aluatul. Într-un bol se pune făina cernută și un praf de sare. Se face o adâncitură în mijloc și se sparge oul. Se toarnă treptat apă călduță, amestecând cu mâna sau cu o lingură, până se obține un aluat elastic și nelipicios. Aluatul se frământă bine timp de 8-10 minute, apoi se lasă să se odihnească, acoperit cu un șervet curat, pentru aproximativ 30 de minute.

Prepararea umpluturii. Într-un castron se sfărâmă brânza de vaci și se amestecă cu zahăr, în cazul în care se dorește un gust dulce. Se poate adăuga și un praf de sare, după preferință.

Formarea colțunașilor. Aluatul se întinde într-o foaie subțire, pe o suprafață presărată cu făină. Se taie pătrate de aproximativ 6x6 cm. În mijlocul fiecărui pătrat se pune o linguriță de umplutură. Colțurile se împăturesc astfel încât colțunașii să fie bine sigilați și să nu se desfacă la fiert.

Fierberea. Se pune o oală mare cu apă sărată la fiert. Când apa clocotește, se adaugă colțunașii și se lasă să fiarbă până se ridică la suprafață, plus încă 2-3 minute.

Servirea. Colțunașii se scot cu o spumieră și se pun într-un castron. Se servesc fierbinți, stropiți cu unt topit sau cu smântână, după gust.