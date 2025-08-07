Social Papanași sărați cu brânză și verdețuri. O rețetă veche, redescoperită







Papanașii sunt în mod tradițional asociați cu desertul, însă în anumite zone din Bucovina există o variantă sărată a acestui preparat. Această versiune sărată se face cu brânză de vaci, mărar și usturoi, fiind consumată atât ca garnitură la supe, cât și ca gustare. Spre deosebire de papanașii dulci, rețeta sărată a fost uitată, iar în prezent majoritatea românilor o cunosc doar pe cea dulce, cu toppinguri de smântână și dulceață.

Fără adaos de zahăr și cu ingrediente modeste, acești papanași se servesc fierbinți, cusmântână rece sau sosuri pe bază de iaurt.

Ingrediente:

-250 g brânză de vaci bine scursă;

-un ou;

-două linguri de smântână;

-două linguri de griș;

-două linguri de făină pentru pentru modelat;

-o lingură de mărar tocat;

-sare și piper, după gust;

-ulei pentru prăjit;

Pentru servit:

-smântână rece sau un sos din iaurt cu usturoi

și lămâie.

Mod de preparare:

-Într-un bol se amestecă brânza, oul, smântâna, sarea, piperul, mărarul, făina și grișul;

-Aluatul se lasă să se odihnească timp de 10–15 minute, pentru ca grișul să se umfle și compoziția să se întărească;

-Compoziția se împarte în biluțe de mărimea unei mingi de ping-pong, care se trec ușor prin făină;

-Biluțele se prăjesc în ulei încins, la foc mediu, până când capătă o culoare aurie și devin crocante la exterior;

_Se scot pe hârtie absorbantă și se servesc imediat, alături de smântână sau sos de iaurt rece.