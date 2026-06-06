Un alt șef din Poliție intră în pușcărie pentru fapte de corupție. A fost comandantul Poliției Eforie. Cercetat de DNA, judecat de-a lungul timpului de mai multe instanțe, vineri și-a primit pedeapsa definitivă. Facem un inventar cu cei mai cunoscuți polițiști care, prin faptele lor, s-au făcut de râs și au fost dați afară din MAI.

Judecătorii au admis apelul formulat de procurori împotriva sentinței Tribunalului Constanța și au schimbat soluția de achitare pronunțată în primă instanță.

Polițistul-șef a primit pedeapsa de 5 ani pentru că a luat o mită de 10.200 de lei. Procurorii au indentificat însă 17 cazuri în care a luat bani, că a instigat la falsuri în înscrisuri oficiale, dar pentru acestea a intervenit prescripția.

De asemenea, fostului polițist i-a fost interzis, pentru o perioadă de patru ani, exercitarea mai multor drepturi, inclusiv dreptul de a ocupa funcția de polițist în cadrul Poliției Române și funcții care implică exercițiul autorității de stat.

Aurelian Șoric, șeful IPJ Neamț, este celebru prin expresia „Case closed”, spusă jurnaliștilor într-o conferință de presă unde se cereau informații despre unul dintre cele mai terifiante cazuri din Piatra Neamț. E vorba de o reglare de conturi între două clanuri de interlopi, cămătari, care s-a finalizat cu împușcarea în public a unuia dintre lideri, Gheorghiță Mararu.

Aurelian Șoric a dorit să precizeze presei că Gheorghiță Măraru nu este infractor pentru că practică cămătăria, deși Codul Penal preciza contrariul. S-a făcut de tot râsul și așa a rămas în istoria Poliției.

„Ce interlop era Măraru?“, se întreba poliţistul Şoric, cu lacrimi în ochi, în faţa ziariştilor, strecurând şi un pios „Dumnezeu să-l ierte” la adresa defunctului Măraru. „Ce făcea? Dădea bani și lua camătă. Mulți dau bani. Și procurorii dau bani”, a spus Șoric, comandantul Poliției din Județul Neamț înainte de a decide „Case closed!”, semn că nu va răspunde întrebărilor reporterilor. Stupefiant!

Aurelian Șoric a demisionat în 2010. Ulterior, după o anchetă a Corpului de Control, el a fost exclus din poliție pentru 33 de abateri disciplinare. A încercat de cel puțin 4 ori să intre în magistratură ca judecător sau procuror, apoi a dat examen pentru avocat. Le-a picat cu brio. Într-un final a reușit și a trecut examenul de la Barou, dar nu a câștigat niciun proces când a dat în judecată Poliția Română că l-a dat afară.

Cristian Cioacă, polițist din Brașov, a fost anchetat și acuzat de procurorul-șef Marius Iacob că și-a omorât soția, celebra avocată Elodia.

Chiar dacă nu a fost găsit niciodată cadavrul Elodiei, Cristian Cioacă a fost condamnat definitiv, în iunie 2014, la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru omor calificat și profanare de morminte. A executat 10 și astăzi este liber și încearcă să-și refacă viața.

Ioan Brîndaş, comisar şef, adjunct al şefului Poliţiei Bihor, a fost condamnat definitiv, în aprilie 2016, la închisoare cu executare, pentru efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, favorizarea infractorului şi fals în declaraţii. Acesta a fost anchetat de DNA începând cu septembrie 2013. Procurorii anticorupţie fuseseră sesizaţi că cineva "din sistem" divulga informaţii dintr-o investigaţie vizând un grup de evazionişti ce prejudiciaseră statul cu 12 milioane lei.

În iulie 2025, finul lui Ilie Bolojan a fost trimis în judecată de către procurorii anti-mafia pentru trafic internațional de droguri. Dan Negură este acuzat de procurori că la începutul anului 2020 a încercat să introducă în țară droguri de mare risc.

Cu toatea aceste probleme grave, pe 21 august 2022, Ilie Bolojan i-a fost naș de cununie lui Dan Negură, la acel moment încă polițist la IPJ Suceava. La eveniment, Ilie Bolojan a fost însoțit de partenera sa de viață, asistentă la un spital din Oradea.

Dan Negură a devenit cunoscut după ce, în octombrie 2019, pe vremea când lucra la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava, a postat o serie de fotografii în care apărea alături de interlopul Adrian Corduneanu, a scris presa la acel moment. În urma acestor fotografii postate pe rețelele de socializare, IPJ Suceava s-a autosesizat și a început o anchetă.

Mihai Pruteanu, șeful Poliţiei Capitalei, a fost la un pas să fie destituit din funcţie în iulie 2014 de ministrul de Interne, Gabriel Oprea. A ales să-și dea demisia după ce Adrian Botez, condamnat la 12 ani de închisoare pentru că a încercat să-l omoare pe interlopul Puiu Mironescu, a fost eliberat din greşeală din arest. Împreună cu el au mai fost anchetați șase polițiști.

Mihai Pruteanu a fost ulterior numit director adjunct al Direcţiei de Ordine Publică din Poliţia Română.

Cezar Constantin Filip, șeful Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ, a demisionat în martie 2014, după ce a apărut într-un filmuleţ lovind o fată de 14 ani. A spus că ministrul i-a cerut demisia și a fost supus unei anchete interne.