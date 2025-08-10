Social Cum arată și își trăiește viața Cioacă după cei zece ani petrecuți la închisoare







În anul 2014, Cristian Cioacă a fost condamnat la 16 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu. După aproape un deceniu în spatele gratiilor, fostul polițist a fost eliberat condiționat în august 2023, după decizia Tribunalului Argeș.

De atunci, Cioacă a ales să stea departe de lumina reflectoarelor și încearcă să își refacă viața. În prezent, el lucrează ca șofer la o firmă de transport, un început dificil, după cum a mărturisit chiar el, confruntându-se cu refuzuri din partea angajatorilor: „Mulți spuneau: ‘Aaa, e vorba de tine… pas’”.

Recent, Cristian Cioacă a revenit în penitenciar, însă nu ca deținut, ci ca invitat la un eveniment dedicat celor care urmează să fie eliberați.

Penitenciarul Mioveni a relatat într-o postare online atmosfera întâlnirii: „A fost o întâlnire între cei care urmează să fie puși în libertate și cei care au reușit să se reintegreze cu succes. Un dialog sincer, cu sprijin emoțional, sfaturi practice și povești de viață care inspiră.” Printre invitați s-au numărat și alți foști deținuți care și-au scris experiențele, precum Cristian Cioacă, care „a fost omul de bază în mai multe puncte de lucru din penitenciar”. Acum, el conduce „prin toată lumea”, găsind bucurie în libertate după ani în care „a privit zilnic pădurea din spatele închisorii”.

Pe lângă noua sa meserie, Cristian Cioacă a scris o carte pe care intenționează să o lanseze în curând. În volumul său, el își exprimă punctul de vedere legat de dispariția fostei sale soții, Elodia Ghinescu.

Penitenciarul îl încurajează să publice această lucrare și să devină o voce activă în schimbarea percepției societății despre foștii deținuți. „O ține în mașină și se uită la ea în fiecare zi”, spun reprezentanții instituției, care consideră că demersul său poate inspira și aduce o schimbare în modul în care comunitatea privește reintegrarea.