Macrou la cuptor în stil spaniol. Rețeta, potrivită cu garnituri ușoare







Macroul este un pește gustos, sănătos și ușor de gătit. Atunci când este preparat corect, are o textură suculentă și o aromă intensă. Prepararea la cuptor este o metodă practică și rapidă, iar rețeta în stil spaniol aduce un plus de savoare acestui pește.

3 căței mari de usturoi

1 linguriță de sare

1 linguriță de coriandru măcinat

1/2 linguriță de chimen măcinat

pătrunjel proaspăt tocat mărunt

mărar proaspăt tocat mărunt

1 kg macrou întreg cu cap curățat și eviscerat

1 lămâie feliată subțire

ulei de măsline extravirgin

3 linguri desuc proaspăt de lămâie.

Usturoiul se zdrobește cu sare într-un mojar până se formează o pastă omogenă. Se adaugă coriandrul și chimenul și se continuă procesul. La final, se încorporează mărarul și pătrunjelul.

Cuptorul se setează la 200-220°C, în funcție de cât de repede coace. Tava se pregătește cu hârtie de copt sau se unge cu puțin ulei pentru a preveni lipirea peștelui. Macroul, întreg sau tăiat, se așază pe tavă.

După ce a fost curățat și uscat cu un prosop de hârtie, peștele se unge cu ulei sau unt topit. Se condimentează cu sare, piper, ierburi și felii de lămâie. Tava se introduce în cuptor, unde macroul se lasă la copt între 30 și 40 de minute, în funcție de mărimea peștelui și de tipul de cuptor. Macroul se verifică periodic. Este gata atunci când carnea devine opacă și se desprinde ușor de pe oase.

Macroul la cuptor are un gust intens și poate fi servit în mai multe feluri. Se poate aduce la masă întreg sau filetat, în funcție de preferințe.

Acest pește se potrivește foarte bine cu garnituri ușoare, cum ar fi o salată verde cu roșii cherry și castraveți sau legume la aburi, precum broccoli și morcovi.

Poate fi acompaniat și de un sos de iaurt cu mărar sau de un sos de muștar cu miere, care completează aroma delicată a macroului. Pentru o masă mai consistentă, se pot adăuga cartofi copți sau piure de cartofi.