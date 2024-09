Social Usturoiul, planta bună la toate. Ne scapă și de kilogramele în plus







Usturoiul poate fi considerat o plantă minune, având multiple roluri. Este unul dintre cele mai vechi ingrediente folosite în bucătărie, dar și în medicină. Un alt rol al său este de a ține spiritele rele la distanță. Această plantă aromată a fost menționată de-a lungul mileniilor în diverse manuscrise străvechi, primele dovezi ale utilizării sale fiind în Egiptul Antic. De-a lungul timpului, a devenit sinonim cu puterea vindecătoare și a fost învăluit de mituri și legende.

Usturoiul, o plantă cu o istorie bogată

Primul loc în care s-au găsit dovezi clare ale utilizării usturoiului este Egiptul Antic. Planta era consumată cu regularitate de muncitorii care construiau piramidele pentru a le oferi putere și rezistență. În „Papirusul Ebers”,un text medical egiptean din 1550 î.Hr., usturoiul era recomandat ca tratament pentru diverse afecțiuni. Putea vindeca problemele cardiace, te scăpa de paraziții intestinali și chiar de unele tumori. Faraonii considerau această plantă atât de prețioasă încât era oferită ca ofrandă zeilor.

Planta era considerată un tratament pentru diverse afecțiuni și în Grecia Antică. Hipocrate, părintele medicinei, recomanda consumul său pentru a trata infecțiile, rănile sau problemele respiratorii. Soldații spartani consumau usturoi înainte de lupte pentru a-și îmbunătăți forța și rezistența. De asemenea, planta era considerată un remediu pentru problemele digestive și infecțiile parazitare.

În medicina tradițională indiană, usturoiul era folosit pentru a trata tulburările digestive, problemele hepatice și infecțiile parazitare. India consideră usturoiul un aliment „sattvic”, adică purificator, care ajută la echilibrarea energiei corpului și la îmbunătățirea sănătății generale. A fost inclus în tratamente pentru boli ale inimii și ficatului, dar și pentru combaterea stărilor de slăbiciune. În medicina tradițională chineză, planta era folosită pentru a trata infecțiile respiratorii, oboseala și tulburările digestive. Se considera că ajută la menținerea echilibrului energiilor „yin” și „yang” și era folosit pentru a crește vitalitatea și forța vitală („Qi”).

Planta este folosită și astăzi pentru a vindeca diverse afecțiuni

De-a lungul timpului, această plantă și-a păstrat reputația de remediu eficient pentru o varietate de afecțiuni. Este recunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii și antispastice, fiind folosit pentru a calma durerile abdominale și colicile, în special la copii. Acesta ajută la relaxarea mușchilor și la reducerea gazelor, ceea ce aduce ușurare în caz de colici intestinale. Este un remediu natural eficient și pentru crampele menstruale, datorită proprietăților sale antispastice și antiinflamatorii.

Usturoiul este cunoscut și pentru efectul său protector asupra ficatului. Acesta stimulează producerea de enzime hepatice care ajută la detoxifierea organismului. În acest mod reduce stresul oxidativ asupra ficatului. În medicina tradițională, a fost folosit pentru a trata hepatitele și alte boli hepatice cauzate de toxine sau viruși. Această plantă minune este folosită și pentru a combate paraziții intestinali, precum giardia sau teniile. Alicina, compusul activ din usturoi, este eficient împotriva multor tipuri de paraziți.

Planta este și un binecunoscut stimulator al sistemului imunitar. Datorită proprietăților sale antivirale și antibacteriene, este folosit de secole pentru a preveni și trata răcelile și gripa. Consumat în timpul sezonului rece poate ajuta la scurtarea duratei bolii și la prevenirea infecțiilor respiratorii. Proprietățile sale antimicrobiene și antifungice îl fac un remediu bun și pentru diverse afecțiuni dermatologice, cum ar fi infecțiile fungice, eczema sau acneea. Aplicat local sub formă de pastă, poate ajuta la reducerea inflamației și la distrugerea agenților patogeni de la nivelul pielii.

Usturoiul te ajută să scapi de kilogramele în plus

În lucrarea sa, „Mănâncă și învinge dieta” (Editura Lifestyle, 2024), medicul William W. Li vorbește despre cât de important este usturoiul în alimentație. Planta este una dintre cele mai folosite ingrediente din bucătăria asiatică și mediteraneană. Unele mâncăruri nu au niciun gust fără acest ingredient. Totuși, el nu este bun doar pentru a da gust preparatelor sau pentru a combate anumite afecțiuni. Este de mare ajutor și celor care vor să scape de kilogramele în plus.

„Usturoiul conține alicină, care îi conferă atribute de combatere a grăsimii și de activare a mecanismelor de apărare a organismului. Cercetătorii din Iran au studiat efectul usturoiului la 90 de femei și bărbați de vârstă mijlocie care erau obezi și sufereau de sindrom metabolic”, spune medicul în lucrarea sa.

Cercetătorii din Iran au împărțit cei 90 de participanți la studiu în două grupe. Una a primit zilnic pudră de usturoi în cantitate echivalentă cu jumătate de lingură de usturoi proaspăt ras. Participanții din cealaltă grupă au primit placebo fără usturoi. După trei luni, talia participanților care au consumat zilnic usturoi s-a subțiat cu aproximativ 1,25 cm. Acest lucru arată o scădere a grăsimii viscerale din abdomen, nocivă pentru organism.

Legumele din familia Allium care ne ajută să slăbim

Nu doar usturoiul ne ajută să scăpăm de kilogramele în plus, ci mai multe legume din familia Allium. Una dintre ele este ceapa franțuzească, cunoscută și ca șalotă. Aceasta are un conținut caloric scăzut, dar este bogată în fibre care îmbogățesc digestia și induc senzația de sațietate. Compușii antioxidanți precum quercetina pot ajuta la reducerea inflamațiilor și pot contribui la pierderea în greutate prin stimularea metabolismului.

Ceapa verde este o altă legumă din această familie care poate combate grăsimea. Este foarte săracă în calorii, dar oferă o senzație de sațietate datorită conținutului de apă și fibre. Consumul ei ajută la prevenirea constipației și balonării, care pot împiedica pierderea în greutate. De asemenea, conține compuși sulfurați care ajută la eliminarea toxinelor din corp, un proces esențial în slăbit.

O altă legumă din familia Allium care ajută la pierderea kilogramelor în plus și are un miros asemănător cu usturoiul este leurda. Ea are proprietăți diuretice, ajutând la eliminarea excesului de apă și toxine din organism. Conținutul său ridicat de vitamine și minerale esențiale sprijină funcțiile metabolice, contribuind la arderea grăsimilor. Ea conține o cantitate mare de quercetină, cam de trei ori cât ceapa verde și jumătate cât ceapa roșie, potrivit jurnalul.ro.