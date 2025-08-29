Social Rețeta veche de roșii în saramură. Vor da gust fiecărei mese din sezonul rece







Murăturile sunt nelipsite de pe mesele românilor, însă roșiile în saramură nu sunt la fel de cunoscute în toate regiunile țării. Fie că alegi să le savurezi ca atare sau alături de friptură, gustul acestor murături te va impresiona.

Roșiile murate rezistă bine peste iarnă și pot fi păstrate în cămară luni întregi, fără să își piardă savoarea.

Pentru un borcan de 3 litri cu roșii murate, vei avea nevoie de:

1,5 – 2 kilograme de roșii bine coapte, dar ferme

1 rădăcină de hrean

1 legătură de mărar uscat, cu tot cu tulpini

1 ardei iute (opțional, pentru un plus de aromă)

2 – 3 căței de usturoi

1 frunză de țelină

1 lingură de sare grunjoasă pentru murături (neiodată) la fiecare litru de apă

apă rece, cât să acopere roșiile din borcan

Pentru cele mai bune roșii murate, alege-le pe cele sănătoase, ferme și de dimensiuni medii, care să fermenteze uniform. După ce le speli bine, așază-le în borcan în straturi, alternând cu condimentele. Pe fundul borcanului așează câteva tulpini de mărar uscat, felii subțiri de hrean și câțiva căței de usturoi, pentru aromă intensă.

Apoi se adaugă primul strat de roșii, urmat de condimente, continuând până când borcanul este plin. La final, se așază deasupra o frunză de țelină și câteva fire de mărar.

Saramura se pregătește simplu: pentru fiecare litru de apă se adaugă o lingură de sare grunjoasă. Lichidul se toarnă peste roșii până le acoperă complet, după care borcanul se închide ermetic.

Borcanul se lasă la temperatura camerei câteva zile, până începe procesul de fermentație. Ulterior, acesta se depozitează într-un loc răcoros și întunecat, precum o pivniță sau o cămară. În aproximativ trei săptămâni, roșiile murate pot fi savurate alături de friptură, tocănițe sau papricaș.