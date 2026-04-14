Turcia spune că NATO ar trebui să își refacă relațiile cu Trump la următorul summit 

Turcia a declarat luni că aliații NATO ar trebui să folosească summitul din iulie de la Ankara pentru a își restabili legăturile cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și pentru a se pregăti pentru o posibilă reducere a implicării SUA în alianță, potrivit The Jerusalem Post.

Turcia crede că Trump va participa la summitul NATO din respect pentru Erdogan

Ministrul de externe, Hakan Fidan, a declarat că Turcia crede că Donald Trump va participa la summitul liderilor NATO din 7-8 iulie datorită „respectului său personal” pentru președintele turc Recep Tayyip Erdogan, dar a adăugat că înțelege că Trump este, în rest, reticent față de participarea la întâlnire.

Trump a criticat NATO de ani de zile pentru refuzul unor țări, mai ales al celor cu guvernări de stânga, care încurajează plăți de asitență socială de valori foarte mari, de a își îndeplini datoriile asumate de a cheltui 5% din bugete pentru apărare.

Iar săptămâna trecută, liderul de la Casa Albă a amenințat că va retrage Statele Unite din alianță din cauza refuzului membrilor europeni de a trimite nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz, în apropierea Iranului.

Inflația din România rămâne sub 10%. Ce servicii și produse au înregistrat cele mai mari scumpiri
Posibilă reluare a discuțiilor SUA-Iran, în cursul zilei de joi
Conflictul din interiorul NATO e tot mai adânc

Acest conflict a amplificat și mai mult fricțiunile din cadrul blocului militar atlantic, oricum tensionate după ce Trump și-a făcut cunoscută intenția de a achiziționa Groenlanda, până de curând colonie a Danemarcei, din rațiuni de securitate.

Hakan Fidan a declarat pentru agenția de știri de stat Anadolu că aliații au considerat mult timp criticile lui Donald Trump drept retorice, dar acum se gândesc serios la posibilitatea unei reduceri a implicării SUA și a creșterii propriilor capacități defensive.

Mark Rutte, NATO. Sursa foto: Facebook

„Țările NATO trebuie să transforme acest summit de la Ankara într-o oportunitate de a stabili legăturile cu Statele Unite în mod sistematic”, a spus el.

„Dacă va exista o retragere a SUA din unele mecanisme NATO, este nevoie de un plan și un program pentru a elimina treptat acest lucru, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în aer”, a adăugat el.

Cum vede Rutte situația

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, după vizita la Casa Albă, că înțelege frustrările lui Trump față de alianță, dar că „marea majoritate a națiunilor europene” au fost de ajutor efortului de război al Washingtonului în Iran.

Un oficial de rang înalt al Casei Albe a declarat pentru Reuters săptămâna trecută că Trump a luat în considerare și opțiunea de a retrage unele trupe americane din Europa.

09:22 - Inflația din România rămâne sub 10%. Ce servicii și produse au înregistrat cele mai mari scumpiri
09:14 - Posibilă reluare a discuțiilor SUA-Iran, în cursul zilei de joi
09:03 - Tort diplomat cu pișcoturi, o rețetă fresh și delicioasă
08:55 - Statul român evită plata unor despăgubiri de peste 400 de milioane de euro după decizia de la Washington în cazul „Ca...
08:49 - Péter Magyar ar răspunde la telefon dacă Putin l-ar suna și i-ar cere să pună capăt războiului din Ucraina
08:44 - China, petrolul, pacea în Iran și supremația în lume

Sever Voinescu: În afaceri, o marcă de mașină nu salvează proasta reputație
Marea problemă a societății românești: lipsa cronică de încredere
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul
