Mark Rutte: Aliații din NATO fac tot ce a cerut Trump

Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că țările membre fac tot ce a cerut președintele american Donald Trump pentru a consolida alianța militară, chiar dacă unele au fost inițial „cam lente” în a oferi sprijin Statelor Unite în mijlocul războiului cu Iranul, potrivit The Times of Israel.

„Când a venit momentul să ofere sprijinul logistic și de altă natură de care Statele Unite aveau nevoie în Iran, unii aliați au fost cam lenți, ca să spunem așa. Ca să fim corecți, au fost și ei puțin surprinși.

Pentru a menține elementul surpriză pentru atacurile inițiale, președintele Trump a ales să nu informeze aliații în avans”, spune Rutte în timpul unui discurs la Washington.

„Dar ceea ce văd, când privesc în Europa astăzi, este că aliații oferă un sprijin masiv”, a adăugat Mark Rutte.

„Aproape fără excepție, aliații fac tot ce cer Statele Unite. Au auzit și răspund solicitărilor președintelui Trump.”

Comentariile lui Rutte vin după întâlnirea de ieri cu Trump. El a informat unele capitale că Trump dorește angajamente concrete în următoarele zile pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, au declarat doi diplomați pentru Reuters.

„Observăm frustrarea de la Washington, dar nu s-au consultat cu aliații nici înainte, nici după începerea acestui război”, a susținut unul dintre diplomați.

„NATO ca atare nu ar juca un rol în războiul împotriva Iranului, dar aliații vor să fie de ajutor în căutarea unor soluții pe termen lung pentru Ormuz. Având în vedere negocierile în curs cu Iranul, acest lucru ar putea fi de ajutor”, a spus un alt diplomat.

Reamintim că președintele SUA a numit în repetate rânduri NATO un „tigru de hârtie” și a amenințat că se va retrage din alianța transatlantică formată din 32 de membri în ultimele săptămâni, arătând că aliații europeni ai Washingtonului s-au bazat pe garanțiile de securitate ale SUA, refuzând în același timp un sprijin inadecvat pentru războiul din Iran.

Iar situația a rămas tensionată între cele două maluri ale Atlanticului și după ce Donald Trump a anunțat o încetare a focului de două săptămâni, pentru a se desfășura negocieri mediate de Pakistan, începând de vineri.

După întâlnirea cu Mark Rutte, Donald Trump a postat pe Truth Social că „NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu va fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei”.

Fostul premier olandez Mark Rutte, atacat de unii europeni pentru că l-a lăudat frecvent pe liderul american, a declarat după întâlnire că Trump „este în mod clar dezamăgit de mulți aliați ai NATO și îi pot înțelege punctul de vedere”.