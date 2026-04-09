Trump așteaptă angajamente concrete pentru Ormuz, în câteva zile, de la aliații din NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat unele capitale ale statelor din alianță că președintele american Donald Trump dorește angajamente concrete în următoarele zile pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, au declarat joi doi diplomați europeni pentru Reuters.

Informațiile apar în contextul în care Mark Rutte s-a întâlnit cu Donald Trump la Washington miercuri, pe fondul tensiunilor din cadrul NATO legate de războiul cu Iranul.

„Observăm frustrarea de la Washington, dar nu s-au consultat cu aliații nici înainte, nici după începerea acestui război”, a susținut unul dintre diplomați.

„NATO ca atare nu ar juca un rol în războiul împotriva Iranului, dar aliații vor să fie de ajutor în căutarea unor soluții pe termen lung pentru Ormuz. Având în vedere negocierile în curs cu Iranul, acest lucru ar putea fi de ajutor”, a spus diplomatul.

Reamintim că președintele SUA a numit în repetate rânduri NATO un „tigru de hârtie” și a amenințat că se va retrage din alianța transatlantică formată din 32 de membri în ultimele săptămâni, arătând că aliații europeni ai Washingtonului s-au bazat pe garanțiile de securitate ale SUA, refuzând în același timp un sprijin inadecvat pentru războiul din Iran.

Iar situația a rămas tensionată între cele două maluri ale Atlanticului și după ce Donald Trump a anunțat o încetare a focului de două săptămâni, pentru a se desfășura negocieri mediate de Pakistan, începând de vineri.

După întâlnirea cu Mark Rutte, Donald Trump a postat pe Truth Social că „NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu va fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei”.

Fostul premier olandez Mark Rutte, atacat de unii europeni pentru că l-a lăudat frecvent pe liderul american, a declarat după întâlnire că Trump „este în mod clar dezamăgit de mulți aliați ai NATO și îi pot înțelege punctul de vedere”.

Între timp, s-a aflat că la Casa Albă se analizează un plan de pedepsire a unor membri ai alianței NATO despre care președintele Donald Trump consideră că au fost nefolositori SUA în timpul războiului din Iran și chiar că au susținut, prin acțiunile lor, dictatura islamistă criminală de la Teheran, potrivit unor oficiali ai administrației, citați de The Wall Street Journal.

Propunerea ar implica mutarea trupelor americane din țările membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord care au interzis folosirea bazelor de pe teritoriul lor sau au încercat în alte moduri să încurce SUA în război și staționarea acestora în țări care au susținut operațiunea din Iran. Propunerea este totuși departe de recentele amenințări ale președintelui Trump de a retrage complet SUA din alianță, lucru pe care nu îl poate face fără Congres.

În Spania - singura țară NATO a refuzat să-și îndeplinească datoria de a cheltui 5% din PIB pentru apărare - guvernul socialistului Pedro Sanchez a blocat utilizarea spațiului său aerian de către avioanele americane implicate în operațiunea din Iran. Oficialii administrației sunt, de asemenea, furioși pe Germania, după ce înalți oficiali au criticat războiul, deși Germania servește drept unul dintre cele mai mari și mai importante centre pentru armata americană în sprijinul operațiunilor sale din Orientul Mijlociu.

Italia a blocat, de asemenea, pentru scurt timp utilizarea de către SUA a unei baze aeriene din Sicilia, iar guvernul francez a fost de acord să permită SUA să utilizeze o bază în sudul Franței doar după ce a garantat că numai avioanele care nu sunt implicate în atacurile Iranului vor ateriza acolo.

Dincolo de repoziționarea trupelor, planul ar putea implica și închiderea unei baze americane în cel puțin una dintre țările europene, posibil Spania sau Germania, potrivit celor doi oficiali ai administrației.