Premierul socialist din Spania, contestat în stradă de zeci de mii de oameni. Scandalul de corupție îi poate fi fatal

Zeci de mii de persoane au protestat duminică în centrul Madridului, solicitând demisia premierului spaniol Pedro Sánchez, acuzat de corupţie. Chemarea la protest a fost făcută de Partidul Popular (PP), principalul partid de opoziţie, sub lozinca „Mafia sau democraţie?”, informează surse internaţionale, potrivit El País.

Manifestanţii — mulți dintre ei purtând steaguri spaniole și pancarte cu mesaje precum „Sánchez, demisionează!” sau „Alegeri acum!” — au cerut alegeri anticipate, acuzând guvernul socialist de practici corupte.

Demonstratia a fost convocată de Partidul Popular, sub conducerea liderului de opoziţie Alberto Núñez Feijóo. Locul ales a fost zona centrală a Madridului — în apropierea Templului Debod și a Pieţei centrale

Pe de o parte, PP a estimat participarea la aproximativ 80.000 de oameni.

Pe de altă parte, reprezentanţii guvernului au dat o cifră mult mai moderată: în jur de 40.000.

La protest au luat cuvântul, pe lângă Feijóo, şi alţi reprezentanţi ai opoziţiei, precum primarul conservator al capitalei, dar şi foşti lideri ai partidului.

Scânteia care a declanşat protestul a fost decizia unei instanţe — chiar în săptămâna precedentă — de a plasa în arest preventiv pe fostul ministru al transporturilor, José Luis Ábalos, şi pe fostul său consilier, Koldo García.

Cei doi sunt suspectaţi de implicare într-o schemă de corupţie legată de contracte publice pentru achiziţia de materiale sanitare în timpul pandemiei. South China Morning Post+2euronews+2

Aceste arestări au reavivat nemulţumirile faţă de guvernul condus de Sánchez, care de mai multă vreme se confruntă cu acuzaţii de corupţie privind membri ai partidului şi asociaţi.

Imediat după decizia judiciară, Partidul Popular a anunțat mobilizarea susţinătorilor „pentru a apăra democraţia” și a cerut convocarea de alegeri anticipate.

Mobilizarea a avut un caracter larg-popular: au participat tineri, familii, persoane din diferite categorii sociale — semn că nemulţumirea nu e limitată la un segment restrâns.

Protestatarii au scandat slogane împotriva guvernului și a cerut: demisia lui Pedro Sánchez, alegeri anticipate și restabilirea integrităţii instituțiilor.

Conform relatărilor, manifestația a fost pașnică și organizată, fără incidente majore semnalate.

Aceasta nu este prima demonstraţie de acest fel împotriva guvernului Sánchez în ultimul an: similară mobilizare a avut loc în iunie.

Pe de altă parte, premierul și susținătorii săi au respins acuzațiile, catalogând investigaţiile drept o tentativă de discreditare politică orchestrat de partidele de dreapta.

Până la momentul protestului, Sánchez a declarat că nu intenţionează să demisioneze înainte de finalul actualului mandat, stabilit pentru 2027.

Protestul de duminică reflectă o tensiune politică accentuată în Spania, pe fondul unei serii de scandaluri de corupţie ce implică membri ai guvernului și ai familiei premierului.

Dacă nemulţumirile se vor menţine și vor continua investigaţiile, presiunea asupra guvernului ar putea crește, iar cererile pentru alegeri anticipate s-ar putea intensifica.

De asemenea, susținătorii democrației și ai transparenței instituţionale ar putea profita de moment pentru a pune accent pe reforme și pe responsabilizarea clasei politice.