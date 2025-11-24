Procurorul general al Spaniei a demisionat, după ce a fost condamnat pentru încălcarea secretului judiciar

Alvaro Garcia Ortiz, procurorul general al Spaniei, a anunțat luni că demisionează după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat săptămâna trecută de încălcarea secretului judiciar, potrivit Reuters.

Această condamnare, fără precedent în Spania, reprezintă o pierdere importantă pentru guvernul de coaliție condus de premierul Pedro Sanchez, care l-a numit pe Alvaro Garcia Ortiz în 2022 și i-a susținut nevinovăția, notează sursa menționată anterior.

Alvaro Garcia Ortiz a fost condamnat de Curtea Supremă a Spaniei și a primit o interdicție de doi ani în exercitarea funcției, după ce a divulgat informații confidențiale dintr-un caz privat.

Într-o scrisoare consultată de Reuters, Alvaro Garcia Ortiz a spus că demisia sa este determinată de „respectul profund” pe care îl are față de deciziile justiției.

„Deşi decizia mea decurge direct din hotărârea judecătorească, sunt convins că am servit cu fidelitate instituţia căreia am onoarea să îi aparţin, cu o vocaţie neechivocă pentru serviciul public, simţ al datoriei şi loialitate instituţională”, se arată în scrisoarea adresată ministrului justiţiei, Felix Bolaños.

Demisia sa era aşteptată, chiar dacă motivarea Curții Supreme nu a fost încă publicată, iar cazul poate fi contestat atât la Curtea Constituțională a Spaniei, cât și, în ultimă instanță, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Alvaro Garcia Ortiz a fost găsit vinovat pentru că a transmis presei conținutul unor e-mailuri schimbate între procurori și avocatul lui Alberto Gonzalez Amador, partenerul lui Isabel Diaz Ayuso, una dintre principalele figuri ale Partidului Popular. În aceste mesaje, avocatul îi propunea clientului său să admită două acuzații de fraudă fiscală într-un acord menit să evite o eventuală condamnare la închisoare.

Alvaro Garcia Ortiz a primit și o amendă de 7.200 de euro, iar instanța l-a obligat să îi plătească lui Alberto Gonzalez Amador 10.000 de euro drept despăgubire pentru prejudiciul moral.