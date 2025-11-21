Corupție în Spania. Procurorul general, omul-cheie al socialistului Sánchez contra conservatorilor, condamnat și suspendat

Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost condamnat de Tribunalul Suprem şi suspendat din funcţie timp de doi ani, după ce a fost găsit vinovat de dezvăluirea ilegală a unor informaţii confidenţiale despre situaţia fiscală a unui om de afaceri apropiat unei figuri politice conservatoare.

Decizia a generat un val de critici şi tensiuni între guvernul de stânga al premierului Pedro Sánchez și opoziția de dreapta.

Tribunalul Suprem a decis, printr-o majoritate de 5 la 2, că García Ortiz a comis un „delict de revelare de secrete” („revelación de secretos”), prevăzut de articolul 417.1 din Codul Penal.

El a fost pedepsit cu o interzicere de a ocupa funcţia de procuror general timp de doi ani, o amendă de 7 200 euro şi o compensație de 10 000 euro către omul de afaceri Alberto González Amador pentru daune morale. E

De asemenea, îi revin costurile procesului.

Potrivit motivării preliminare, instanţa a reținut că García Ortiz a avut un comportament ilegal prin faptul că a făcut publice date fiscale confidențiale, inclusiv printr-o notă de presă din martie 2024.

În schimb, instanţa nu a acordat nicio importanţă apărărilor potrivit cărora jurnaliștii ar fi fost deja la curent cu informațiile înainte ca acestea să ajungă la procuror.

Pe durata procesului, García Ortiz a negat ferm acuzațiile. El a declarat că nu a avut legătură cu eventuale scurgeri și că nu a comis nicio infracțiune.

Potrivit presei, în fața instanței, el a spus: „Adevărul nu se scurge; adevărul se apără.”

Apărarea sa a susținut că nu există dovezi concrete care să-l lege de filtrarea datelor, iar unii martori-jurnaliști au afirmat că nu l-au identificat pe Ortiz ca sursă.

De asemenea, Avocatura Statului, care l-a reprezentat, a solicitat achitarea, susținând că nu existase „nicio acțiune improprie”. Diario Expreso

Sentința împotriva lui García Ortiz reprezintă o lovitură semnificativă pentru guvernul premierului Pedro Sánchez, care l-a susținut pe procuror pe parcursul investigației și a procesului.

Guvernul a declarat că „respectă decizia, dar nu o împărtășește”, și a anunțat că va demara în scurt timp procedura de numire a unui nou procuror general.

Din partea opoziției de dreapta, liderii conservatori au cerut demiterea imediată a Guvernului și organizarea de alegeri. catalannews.com Sentința a fost denunțată drept un exemplu de utilizare politică a sistemului judiciar, iar situația a amplificat diviziunile politice existente în Spania.

Cazul are la bază o anchetă fiscală deschisă în legătură cu Alberto González Amador, partenerul Izabelei Díaz Ayuso, președinta regiunii Madrid și figură importantă din Partidul Popular (PP).

Potrivit rechizitoriului, un e-mail transmis de avocatul lui González Amador propunea un acord în care acesta admitea două infracțiuni fiscale, iar apoi a apărut o notă de presă emisă de Parchet care conținea detalii despre acel e-mail.

Procesul a fost intens mediatizat și a implicat audieri ale unor jurnaliști, procurori și alți martori, în total aproximativ 40 de persoane.

Este prima dată în istoria Spaniei moderne când un procuror general în funcție este judecat penal pentru o infracțiune de acest tip.

García Ortiz are posibilitatea de a face apel la Curtea Constituțională. spainenglish.com Suspendarea intră în vigoare de la notificarea hotărârii, nu de la anunțul preliminar.

Prin această decizie, Tribunalul Suprem subliniază principiul că nicio autoritate nu este deasupra legii.

Totodată, cazul ridică întrebări importante referitoare la independența instituțiilor judiciare, la relația între puterea executivă și Ministerul Public și la protecția datelor sensibile în cadrul anchetelor fiscale.

Pe fond politic, sentința ar putea afecta imaginea guvernului și legitimitatea sa, într-un moment în care acesta se confruntă deja cu alte investigații și critici din partea opoziției.