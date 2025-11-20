SUA vor desecretiza dosarele Epstein în următoarele 30 de zile

Departamentul de Justiție al Statelor Unite va face publice, în termen de 30 de zile, documentele legate de ancheta privind activitățile lui Jeffrey Epstein. Anunțul a venit din partea procurorului general Pam Bondi, imediat după ce Congresul a aprobat aproape în unanimitate desecretizarea dosarelor.

Publicarea acestor dosare ar putea aduce detalii suplimentare despre operațiunile și conexiunile lui Epstein.

Politicienii din SUA au fost acuzați în mod repetat că au încercat să minimizeze relațiile lui Epstein cu personalități influente și să estompeze circumstanțele morții sale – considerată oficial sinucidere – petrecută în 2019 într-o închisoare din Manhattan, în timp ce acesta era inculpat pentru trafic sexual.

În cadrul unei conferințe de presă, Pam Bondi a subliniat că Departamentul de Justiție va publica toate materialele aferente în termenul prevăzut de legislația votată marți atât de Camera Reprezentanților, cât și de Senat, ambele camere aflate sub control republican.

„Vom continua să respectăm legea și să încurajăm transparența maximă”, a declarat procurorul general.

Chiar și așa, nu toate informațiile vor putea fi incluse în forma finală. Bondi a explicat că anumite date ar putea fi reținute pentru a nu afecta investigațiile în derulare dispuse de Donald Trump asupra unor persoane care au fi avut legături cu Epstein. De asemenea, Departamentul de Justiție va proteja identitatea victimelor traficului sexual ale căror nume apar în documente.

Cu o majoritate covârșitoare, Camera Reprezentanților a adoptat marți măsura prin care Departamentului de Justiție i se cere să facă publice dosarele aferente cazului.

Rezultatul votului a fost de 427 pentru și 1 împotrivă, ceea ce reflectă un consens rar întâlnit pe scena politică americană în ultima perioadă.