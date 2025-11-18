Fostul președinte al Harvard a corespondat intens cu Epstein până la arestare

Larry Summers, fost președinte al Universității Harvard și economist de renume, a anunțat luni că se va retrage temporar din angajamentele sale publice, într-o declarație adresată revistei studențești The Harvard Crimson.

Această decizie vine după publicarea unei arhive extinse de corespondență între el și finanțatorul condamnat Jeffrey E. Epstein, corespondență care ridică întrebări importante despre natura relației lor și influența lui Epstein în viața personală și profesională a lui Summers.

Conform informațiilor dezvăluite, pachetul de mesaje, care acoperă o perioadă de șapte ani și a fost publicată de Comisia Camerei Reprezentanților pentru Supraveghere, arată că Summers și Epstein au continuat să comunice până pe 5 iulie 2019, cu doar o zi înainte ca Epstein să fie arestat sub acuzații de trafic sexual.

În schimburile lor, Summers a discutat cu Epstein despre politică, proiecte academice de la Harvard și chiar despre viața sentimentală.

Într-un e-mail din noiembrie 2018, Epstein se descrie pe sine ca asistentul („wing man”) lui Summers, oferindu-și sfaturi în legătură cu o femeie pe care economistul o considera o protejată (mentee).

În documentul remis The Harvard Crimson, Summers a afirmat:

„Mă rușinez profund de acțiunile mele și conștientizez durerea pe care le-am cauzat.”

Apoi a adăugat:

„Îmi asum pe deplin responsabilitatea pentru decizia greșită de a continua comunicarea cu domnul Epstein.”

Deși se retrage din activitățile publice, Summers a precizat că își va păstra obligațiile academice:

„În timp ce îmi voi continua îndatoririle de predare, voi reduce angajamentele publice ca parte a efortului meu mai amplu de a reconstrui încrederea și de a repara relațiile cu persoanele cele mai apropiate mie.”

Decizia lui Summers a generat reacții dure în cadrul facultății Harvard. Mai mulți profesori au declarat că corespondența reflectă o „prieteníe comodă” între economist și Epstein.

Statisticianul Joseph K. Blitzstein a spus că mesajele lor sunt „dezgustătoare și rușinoase.”

Alți membri ai facultății au subliniat că nu este vorba despre o simplă eroare, ci despre un model comportamental: unii au caracterizat menținerea relației cu Epstein, chiar și după condamnare, drept un „defect de caracter.”

Transformarea în scandal a fost amplificată de apelurile la responsabilitate publică. Senatorul Elizabeth Warren a cerut Universității Harvard să rupă orice legătură cu Summers, afirmând că relația sa îndelungată cu Epstein demonstrează un „judecată monumentala proastă.”

Mai mult, Departamentul de Justiție al SUA a fost solicitat să investigheze legăturile între Summers și Epstein.

Conform unui raport al The Harvard Crimson, președintele de atunci Donald Trump a cerut acest lucru, iar Departamentul a transmis că va aborda investigarea „cu urgență și integritate.”

Pe lângă presiunea politică, organizații civice au cerut instituțiilor cu care Summers este asociat să reevalueze legăturile cu el.

Revolving Door Project, de exemplu, a emis un apel prin care solicită OpenAI, Harvard și alte organizații să rupă legăturile cu economistul, indicând că relația lui Summers cu Epstein nu a fost doar profesională, ci una personală profundă.

Documentele arată, de asemenea, că Epstein era implicat în finanțarea unor proiecte legate de familia lui Summers.

De exemplu, el a discutat contribuții financiare către o inițiativă culturală condusă de soția lui Summers, profesoara Elisa F. New.

Harvard a încetat să mai accepte donații de la Epstein după condamnarea sa în 2008, conform rapoartelor oficiale ale universității. thecrimson.com

Pe fondul acestor dezvăluiri, un editorial al The Harvard Crimson avertizează că criza nu este doar despre Summers, ci și despre Harvard ca instituție.

Universitatea ar trebui să își reevalueze modul în care gestionează relațiile cu donatori controversați, mai ales când aceștia rămân conectați la figuri academice importante.

Anunțul lui Larry Summers privind retragerea din viața publică marchează un moment semnificativ în consecințele dezvăluirilor despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Această decizie reflectă efortul său de a „reconstrui încrederea” și de a repara relațiile personale, dar ridică totodată întrebări importante despre etica conducerii academice și politicii, precum și despre răspunderea instituțiilor în fața trecutului membrilor săi de elită.