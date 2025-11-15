Piramida lui Menkaure ar putea ascunde camere secrete, spun arheologii

Arheologii și cercetătorii au făcut recent o descoperire fascinantă pe Platoul Giza: existența unor posibile intrări secrete în Piramida lui Menkaure. Deși structura a fost studiată timp de secole, detalii ascunse ale acestei piramide rămân încă necunoscute, informează livescience.com

Experții analizează cu atenție această descoperire, sperând să dea peste camere ascunse sau pasaje neexplorate, care ar putea oferi informații inedite despre tehnicile de construcție și viața din timpul faraonului Menkaure. Această descoperire pune din nou în centrul atenției misterele de pe Platoul Giza, atrăgând interesul cercetătorilor și al turiștilor deopotrivă.

Conform unui nou studiu, cercetătorii au identificat două goluri pe partea estică a Piramidei Menkaure, sugerând existența unei posibile intrări secundare. Piramida, ridicată în perioada domniei lui Menkaure (circa 2490 - 2472 î.Hr.), este cea mai mică dintre cele trei monumente de pe Platoul Giza, având inițial o înălțime de aproximativ 65 de metri. Intrarea principală se află pe fațada nordică.

Partea estică a piramidei a stârnit de mult curiozitatea specialiștilor, datorită blocurilor șlefuite. „Pietrele sunt remarcabil de șlefuite, pe o suprafață de aproximativ patru metri înălțime și șase metri lățime”, au precizat cercetătorii. „Astfel de pietre netede se găsesc doar la singura intrare în piramidă, pe partea de nord”. se mai arată în comunicat.

În 2019, cercetătorul Stijn van den Hoven a lansat ipoteza că în spatele blocurilor șlefuite ale piramidei lui ar putea exista o altă intrare. Publicată pe Academia.edu și prezentată pe YouTube, teoria sa a atras atenția comunității de specialiști.

Pentru a verifica această posibilitate, o echipă de cercetători a realizat, în ultimii trei ani, o serie de teste complexe pe fața estică a piramidei. Printre metodele utilizate s-au numărat teste de rezistivitate electrică, care măsoară modul în care structura opune rezistență curenților electrici; investigații radar de penetrare a solului, bazate pe unde radio și analize cu ultrasunete, care permit „scanarea” internă a blocurilor prin unde sonore.

Rezultatele combinate au sugerat prezența a două goluri în apropiere de fața estică: unul situat la circa 1,4 metri în interior și altul la aproximativ 1,13 metri, potrivit comunicatului echipei.

Deși descoperirea întărește ipoteza unei posibile intrări secundare, cercetătorii subliniază că sunt necesare investigații suplimentare pentru a confirma natura acestor anomalii. Concluziile lor au fost publicate în în revista NDT & E International.

Peter Der Manuelian, profesor de egiptologie la Universitatea Harvard, care nu a participat la cercetarea recentă, a declarat că „este o descoperire extrem de interesantă și sugerează că avem încă multe de învățat despre piramidele de pe Platoul Giza”.

El a precizat că, în general, intrările piramidelor sunt situate pe fațada nordică. „Investigațiile viitoare ar putea clarifica semnificația acestor goluri, dacă reprezintă o anomalie de construcție, o posibilă intrare secundară sau altceva”, a adăugat Der Manuelian.

Cercetarea a fost realizată de o echipă mixtă de la Universitatea din Cairo și Universitatea Tehnică din München, în proiectul „Scan Pyramids”, care folosește tehnologii de teledetecție pentru a analiza piramidele egiptene. În același proiect, o altă echipă a efectuat teste asupra Marii Piramide de la Giza și a identificat două zone cu goluri.