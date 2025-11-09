Extraterestrul din adâncuri. O descoperire uimitoare la mii de metri sub mare

Groapa Atacama, situată în apele reci și adânci din largul coastelor Peru și Chile, continuă să fascineze lumea științifică. Considerată una dintre cele mai profunde regiuni oceanice de pe planetă, această zonă extremă, aflată la aproape 8.000 de metri sub nivelul mării, ascunde forme de viață care par desprinse dintr-un alt univers, scrie popularmechanics.com.

O echipă internațională de cercetători de la Institutul Oceanografic Woods Hole (WHOI) și Universidad de Concepción din Chile a anunțat identificarea unei forme de viață complet necunoscute până acum, un crustaceu prădător care trăiește în unul dintre cele mai adânci locuri de pe planetă.

Patru exemplare ale noii specii au fost colectate de la o adâncime impresionantă, de aproape 8.000 de metri, o distanță echivalentă cu înălțimea Muntelui Everest. Creatura, botezată „Dulcibella camanchaca”, își trage numele dintr-un cuvânt care înseamnă „întuneric” în limbile comunităților andine.

Cu o carapace albă translucidă și un aspect ce amintește de creaturi extraterestre din filmele SF, noul crustaceu trăiește dincolo de zona afotică, la peste 7.000 de metri adâncime, acolo unde lumina soarelui nu pătrunde niciodată, iar întunericul absolut este stăpân.

Descoperirea, publicată în revista Systematics and Biodiversity, oferă o nouă perspectivă asupra diversității vieții din adâncurile oceanice și ridică întrebări despre adaptarea speciilor la condiții extreme de presiune și lipsă de lumină. Cercetătorii spun că Dulcibella camanchaca este dovada că oceanele ascund încă numeroase mistere biologice, așteptând să fie descoperite.

Groapa Atacama, cunoscută și sub numele de Groapa Peru-Chile, reprezintă una dintre cele mai impresionante formațiuni geologice submarine de pe planetă. Întinsă pe o distanță de aproximativ 6.000 de kilometri de-a lungul coastelor statelor Peru și Chile, această prăpastie subacvatică atinge, în dreptul nordului chilian, adâncimi amețitoare de aproape 8.000 de metri, mult dincolo de limita zonei abisale, în ceea ce oamenii de știință numesc „zona Hadal”.

„Cel mai fascinant aspect este că atât datele ADN, cât și cele morfologice confirmă faptul că avem de-a face cu ceva nou. Acest lucru evidențiază Groapa Atacama ca un veritabil punct fierbinte de endemism (fenomen constând în existența unor specii, genuri, familii) în zona Hadal”, a explicat Johanna Weston, autoarea principală a studiului și specialistă în biologia adâncurilor marine la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI).

Crustaceul Dulcibella camanchaca, un prădător de doar patru centimetri lungime, uimește prin aspectul său straniu și prin modul spectaculos în care își capturează prada. Folosindu-și apendicele raptoriale, niște membre specializate asemănătoare unor brațe mecanice, acest mic „extraterestru marin” vânează alte crustacee, într-un dans amețitor al supraviețuirii.

Deși minuscul, este o adevărată fortăreață biologică. Trăind în mediul extrem al zonei hadale, el poate rezista la presiuni de până la 800 de ori mai mari decât cele întâlnite la suprafață, o performanță care îi garantează supraviețuirea acolo unde puține forme de viață pot dăinui.

„Această descoperire subliniază importanța explorării continue a adâncurilor oceanului, în special în curtea noastră, a Chilelui”, a declarat Carolina González, cercetătoare la Institutul de Oceanografie Milenară (IMO) și coautoare principală a studiului. „Pe măsură ce continuăm cercetările în Groapa Atacama, ne așteptăm la și mai multe surprize din această lume încă puțin înțeleasă”.