Social

Secretul bucătarilor: două ingrediente care transformă broccoli într-o mâncare de top

Comentează știrea
Secretul bucătarilor: două ingrediente care transformă broccoli într-o mâncare de topBrocoli. Sursa foto. Pixabay
Din cuprinsul articolului

Broccoli, o leguma considerată adesea fără „sare și piper”, poate deveni vedeta mesei dacă este preparat cu puțină imaginație. Nutriționiștii susțin că această legumă este o adevărată bombă de vitamine, dar gustul său fad îi determină pe mulți să-l evite. Totuși, bucătarii au descoperit o combinație care îi transformă complet gustul: două ingrediente neobișnuite, adăugate chiar înainte de servire, potrivit Ellenei Jenne, expertă în subiecte legate de stilul de viață, rețete virale și trucuri pentru casă.

Secretul bucătarilor: două ingrediente care transformă broccoli într-o mâncare de top

Bucătarul-șef Stephen Beaddie a dezvăluit pe TikTok cum poate transforma broccoli-ul obișnuit într-o delicatesă, ridicându-l de la „nota șapte la zece” cu ajutorul a doar două ingrediente cu aromă puternică.

Secretul său nu constă într-o rețetă complicată, ci într-o combinație simplă: unt de calitate și miso, un condiment tradițional japonez. „Așa poți transforma broccoli-ul cu tulpină fragedă într-o experiență culinară de nota zece, indiferent de momentul zilei”, explică bucătarul-șef.

Pentru un plus de savoare, Beaddie recomandă să gătiți legumele în unt, dar să mergeți mai departe, adăugând miso. El folosește unt irlandez deoarece se spune că „irlandezii fac cel mai bun unt”.

George Simion, amenințat cu moartea. Poliția Română a deschis un dosar penal
George Simion, amenințat cu moartea. Poliția Română a deschis un dosar penal
Explozie la parterul unui bloc din Timișoara. Echipaje SMURD și pompieri, mobilizare de urgență
Explozie la parterul unui bloc din Timișoara. Echipaje SMURD și pompieri, mobilizare de urgență

Pentru a obține broccoli fraged, este important să adăugați puțină apă în tigaie pentru a-l înăbuși. În final, bucătarul presară câțiva fulgi de chili, pentru a da o notă subtilă de iuțeală și a completa aroma.

@chef_steviebd♬ original sound - Stephen Beaddie

Transformă broccoli-ul banal într-o delicatesă cu rețeta lui Stephen

Dacă te-ai săturat de broccoli-ul fad de fiecare dată la masă, următoarea rețetă aduce un plus de savoare și textură. Inspirată de bucătarul Stephen, combinația de unt miso și fulgi de chili transformă leguma verde într-un preparat surprinzător.

Ingrediente necesare:

  • 250 g broccoli cu tulpini fragede, curățat și tăiat pe jumătate, cele mai groase bucăți,
  • 1 lingură ulei de măsline,
  • 3 linguri apă,
  • 25 g unt (aproximativ o lingură),
  • 1 linguriță pastă de miso alb,
  • Fulgi de chili, după gust,
  • Suc proaspăt de lămâie, pentru un strop de prospețime.

Brocoli la tigaie

Brocoli la tigaie. Sursa foto. Pixabay

Mod de preparare

Într-un bol mic, combinați untul cu miso până obțineți o pastă fină și omogenă. Încălziți bine o tigaie și turnați puțin ulei de măsline. Așezați buchețelele de broccoli într-un singur strat și lăsați-le să se rumenească timp de 2–3 minute, până prind o culoare aurie plăcută.

Întoarceți leguma, adăugați o cantitate mică de apă și fierbeți la abur aproximativ un minut, până ce lichidul se evaporă. Turnați pasta de miso peste broccoli și amestecați cu grijă, asigurându-vă că fiecare tulpină este bine acoperită.

La final, presărați fulgi de chili, stropiți cu zeamă de lămâie și un pic de ulei de măsline, apoi serviți imediat, cât leguma este încă caldă și aromată.

Această rețetă simplă transformă rapid broccoli-ul într-un fel de mâncare mai specială. Se poate folosi și ca o garnitură sau chiar ca o gustare la micul dejun sau cină.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:25 - Crucea Roșie facilitează transferul primelor corpuri către autoritățile israeliene, după reluarea ostilităților
14:17 - Noul Guvern al Republicii Moldova a depus jurământul la Președinție. Maia Sandu: „Aveți o fereastră istorică de oport...
14:07 - Dan Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira. Finanțatorul de la Genoa încearcă să iasă dintr-o situație critică
13:58 - DOJ verifică modul în care o organizație a folosit donațiile pentru protestele din 2020, pentru justiție rasială
13:48 - George Simion, amenințat cu moartea. Poliția Română a deschis un dosar penal
13:39 - „U” Cluj - FCSB, ora 20.30. Meci cu mare miză pentru ambele echipe

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale