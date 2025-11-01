Secretul bucătarilor: două ingrediente care transformă broccoli într-o mâncare de top

Broccoli, o leguma considerată adesea fără „sare și piper”, poate deveni vedeta mesei dacă este preparat cu puțină imaginație. Nutriționiștii susțin că această legumă este o adevărată bombă de vitamine, dar gustul său fad îi determină pe mulți să-l evite. Totuși, bucătarii au descoperit o combinație care îi transformă complet gustul: două ingrediente neobișnuite, adăugate chiar înainte de servire, potrivit Ellenei Jenne, expertă în subiecte legate de stilul de viață, rețete virale și trucuri pentru casă.

Bucătarul-șef Stephen Beaddie a dezvăluit pe TikTok cum poate transforma broccoli-ul obișnuit într-o delicatesă, ridicându-l de la „nota șapte la zece” cu ajutorul a doar două ingrediente cu aromă puternică.

Secretul său nu constă într-o rețetă complicată, ci într-o combinație simplă: unt de calitate și miso, un condiment tradițional japonez. „Așa poți transforma broccoli-ul cu tulpină fragedă într-o experiență culinară de nota zece, indiferent de momentul zilei”, explică bucătarul-șef.

Pentru un plus de savoare, Beaddie recomandă să gătiți legumele în unt, dar să mergeți mai departe, adăugând miso. El folosește unt irlandez deoarece se spune că „irlandezii fac cel mai bun unt”.

Pentru a obține broccoli fraged, este important să adăugați puțină apă în tigaie pentru a-l înăbuși. În final, bucătarul presară câțiva fulgi de chili, pentru a da o notă subtilă de iuțeală și a completa aroma.

Dacă te-ai săturat de broccoli-ul fad de fiecare dată la masă, următoarea rețetă aduce un plus de savoare și textură. Inspirată de bucătarul Stephen, combinația de unt miso și fulgi de chili transformă leguma verde într-un preparat surprinzător.

Ingrediente necesare:

250 g broccoli cu tulpini fragede, curățat și tăiat pe jumătate, cele mai groase bucăți,

1 lingură ulei de măsline,

3 linguri apă,

25 g unt (aproximativ o lingură),

1 linguriță pastă de miso alb,

Fulgi de chili, după gust,

Suc proaspăt de lămâie, pentru un strop de prospețime.

Într-un bol mic, combinați untul cu miso până obțineți o pastă fină și omogenă. Încălziți bine o tigaie și turnați puțin ulei de măsline. Așezați buchețelele de broccoli într-un singur strat și lăsați-le să se rumenească timp de 2–3 minute, până prind o culoare aurie plăcută.

Întoarceți leguma, adăugați o cantitate mică de apă și fierbeți la abur aproximativ un minut, până ce lichidul se evaporă. Turnați pasta de miso peste broccoli și amestecați cu grijă, asigurându-vă că fiecare tulpină este bine acoperită.

La final, presărați fulgi de chili, stropiți cu zeamă de lămâie și un pic de ulei de măsline, apoi serviți imediat, cât leguma este încă caldă și aromată.

Această rețetă simplă transformă rapid broccoli-ul într-un fel de mâncare mai specială. Se poate folosi și ca o garnitură sau chiar ca o gustare la micul dejun sau cină.