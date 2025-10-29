Neurologii au dezvăluit secretele dietelor lor. Alimentele pe care nu le mănâncă niciodată

Neurologii au dezvăluit lista neagră a produselor pe care nu le-ar mânca niciodată, explicând ce riscuri ascund pentru sănătatea mentală și cognitivă. Unele alimente pe care le consumi zilnic îți pot afecta memoria, concentrarea și chiar starea de spirit, potrivit buzzfeed.com.

Printre alimentele care ar trebui evitate se numără produsele ultraprocesate, bogate în zahăr sau grăsimi trans, dar și anumite tipuri de pește cu conținut ridicat de mercur. Experții subliniază că eliminarea acestor alimente din dietă nu doar că reduce stresul oxidativ asupra creierului, dar poate și să prevină apariția unor afecțiuni neurologice. În locul acestora, recomandările lor includ opțiuni bogate în nutrienți esențiali, cum ar fi peștele cu Omega-3, fructele, legumele și nucile.

Chiar dacă un consum ocazional de alimente mai puțin prietenoase cu creierul nu este neapărat periculos, experții în sănătatea cerebrală – de la neurologi la cercetători în neuroștiințe – recomandă evitarea constantă a anumitor produse. Și nu este vorba doar de gust: unele alimente și băuturi, deși populare și extrem de atractive, pot avea efecte negative asupra funcției cognitive.

Mulți dintre noi obișnuim să adăugăm zilnic o lingură de pudră proteică în smoothie-uri, crezând că facem o alegere sănătoasă. Însă experții atrag atenția spunând că nu toate produsele de acest tip sunt benefice pentru organism.

Deși sunt promovate ca opțiuni cu puține calorii, potrivite pentru menținerea sau pierderea în greutate, numeroase pudre proteice conțin îndulcitori artificiali care pot afecta sănătatea intestinală.

Neurocercetătoarea Friederike Fabritius subliniază riscurile acestor aditivi: „Acești aditivi mă fac să mă gândesc atunci când vine vorba de pudrele proteice, deoarece fac ravagii în microbiomul gastrointestinal. Un microbiom intern sănătos și robust este foarte important pentru o sănătate excelentă a creierului, deoarece majoritatea neurotransmițătorilor noștri sunt produși în intestin”.

Astfel, alegerea pudrei proteice potrivite necesită mai mult decât atenția la conținutul de proteine: trebuie să luăm în considerare și impactul asupra florei intestinale și, implicit, asupra creierului.

Băutorii de suc ar putea să fie mai afectați decât cred. Conform neurologului Dr. Shaheen Lakhan, aceste băuturi reprezintă o amenințare serioasă pentru sănătatea creierului.

„Sucul este unul dintre cele mai proaste alimente pentru sănătatea creierului din cauza concentrației mari de zaharuri simple, care dăunează vaselor de sânge care alimentează creierul”, a spus neurologul.

Pe termen lung poate reduce aportul de energie necesar funcționării optime a creierului, crescând riscul de demență prematură și accidente vasculare cerebrale.

Efectele sunt resimțite și imediat: consumul de zahăr poate declanșa inflamații cerebrale, iritabilitate, stări de dispoziție proastă și tulburări ale somnului. În plus, fluctuațiile rapide ale glicemiei, cunoscutele „vârfuri” și „căderi”, pot induce dependență, cu pofte intense și simptome de sevraj.

Și variantele „light” sau „zero zahăr” nu sunt mai sigure. „Aditivii fără calorii din băuturile dietetice solicită creierul și îi dau senzația că are nevoie de mai multe calorii, stimulând dorința pentru zahăr real”, atrage atenția Dr. Lakhan.

Dr. Shae Datta, neurolog și co-director al Centrului de Comoție Cerebrală Langone de la NYU, recomandă evitarea margarinei, din cauza conținutului său de grăsimi trans. „Grăsimile trans sunt dăunătoare nu doar inimii și vaselor de sânge, ci și creierului”, explică specialistul.

Potrivit unui studiu publicat în revista Neurology, adulții mai în vârstă cu niveluri ridicate de acid elaidic, o formă comună de grăsime trans, aveau un risc crescut de demență.

Dr. Datta subliniază că, atunci când se caută alternative, este important să verificați eticheta produsului, deoarece există variante de margarină fără grăsimi trans. Totuși, cea mai sigură alegere rămâne uleiul de măsline sau untul natural.

Odată cu popularizarea CBD-ului și legalizarea marijuanei în numeroase state, mulți consideră că aceste produse sunt complet sigure. Totuși, relaxarea pe care o poate oferi marijuana nu înseamnă neapărat beneficii pentru sănătatea creierului.

„Pe lângă efectele imediate asupra funcțiilor cognitive, THC-ul, compusul responsabil de senzația de euforie, poate provoca contractarea arterelor cerebrale”, explică dr. Lester Leung, neurolog și director al Centrului Comprehensiv pentru Accident Vascular Cerebral de la Centrul Medical Tufts.

Acest fenomen poate fi deosebit de riscant pentru persoanele care suferă de migrene. În combinație cu consumul excesiv de canabis, poate crește riscul de accident vascular cerebral, chiar și la tineri aparent sănătoși, a mai explicat neurologul.

Dr. Byran Ho, neurolog și director al Programului de Tulburări de Mișcare de la Centrul Medical Tufts, atrage atenția asupra efectelor berii asupra organismului.

Potrivit specialistului, aceasta furnizează doar „calorii goale”, fără aport nutritiv semnificativ. În plus, alcoolul pe care îl conține acționează ca o neurotoxină, având potențialul de a afecta atât sistemul nervos central, cât și pe cel periferic, chiar și atunci când este consumat în cantități moderate.

„Berea este compusă în întregime din calorii goale, fără valoare nutritivă. Alcoolul este o neurotoxină care poate afecta atât sistemul nervos central, cât și pe cel periferic, chiar dacă este consumat în cantități moderate”, a spus dr. Byran Ho

Pentru iubitorii de cafea decofeinizată, expertul Sean Callan, neurocercetător și CEO al Ellipse Analytics, avertizează că această băutură poate ascunde substanțe chimice periculoase dacă procesul de decofeinizare nu este strict fără solvenți.

„Solvenții folosiți pentru a elimina cofeina din cafea pot fi toxici pentru oameni”, explică Callan. „Mulți dintre aceștia sunt legați de un risc crescut de cancer sau afectarea sistemului nervos, mai ales în cazul expunerii frecvente sau în doze mari. În plus, substanțe precum clorura de metilen, utilizată frecvent în decofeinizare, pot traversa placenta, ceea ce expune femeile însărcinate și fătul la efecte nocive.”

Cei care nu vor să renunțe complet la cafeaua decofeinizată pot verifica compoziția chimică a diferitelor mărci pe platforma checkyourdecaf.org, unde sunt listate substanțele prezente în fiecare tip de cafea.

Cartofii prăjiți se află pe lista alimentelor pe care neurologul Dr. Pedram Navab le evită cu strictețe. Potrivit specialistului, consumul regulat de alimente bogate în grăsimi poate afecta vasele de sânge care alimentează creierul, contribuind la apariția tulburărilor cognitive.

„Aceste alimente reduc integritatea barierei hematoencefalice și pot provoca deteriorarea neuronală a hipocampului, regiune crucială pentru memorie și procesul de învățare”, explică Dr. Navab.

Deși anumite produse, precum pudra proteică sau cafeaua decofeinizată, pot fi eliminate mai ușor din dietă, alte alimente preferate necesită mai multă atenție. Specialiștii recomandă consumul moderat și, pe cât posibil, alegerea unor alternative mai sănătoase, pentru a proteja funcțiile cognitive pe termen lung, mai recomandă sursa menționată.