Semnele îți arată că trebuie să ajungi la cardiolog. Îți pot salva viața

Medicul cardiolog Eva Deak a explicat, exclusiv pentru EVZ, care sunt primele semne care ar trebui să îi determine pe oameni să ajungă la un consult medical. Printre acestea se numără durerea în piept, lipsa de aer și palpitațiile.

Potrivit medicului cardiolog, durerea în piept este primul semn că ar putea semnala probleme la nivelul inimii.

„Este foarte important de știut care sunt simptomele principale care ne atrag atenția că trebuia să mergem la cardiolog. În primul rând durerea în piept și nu mă refer doar la durerea tipică, retrosternală. Orice durere de la brâu în sus poate să aibă legătură cu inima. Cea clasică, care apare la efort, are caracter constrictiv și este localizată în zona sternului, iradiază în gât sau în brațul stâng și cedează la repaus sau la nitroglicerină, este durerea numită angină pectorală. Dacă nu cedează și durează mai mult de 10–15 minute, poate fi vorba despre un infarct”, ne-a spus medicul cardiolog Eva Deak.

Nu doar durerea tipică trebuie urmărită. Medicul afirmă că orice senzație bruscă și inexplicabilă în zona pieptului sau a abdomenului superior poate semnala probleme cardiace și necesită evaluare medicală imediată.

„Orice durere de la brâu în sus, chiar dacă nu e tipică, poate să fie legată de cardiopatia ischemică. Când avem o durere care apare brusc și nu știm de unde provine, e important să chemăm salvarea pentru efectuarea unui EKG în criză. Dacă durerile apar și dispar, atunci te programezi la cardiolog. Dacă nu trece durerea, neapărat suni la 112”, adaugă aceasta.

Lipsa de aer poate fi un semn al insuficienței cardiace și, dacă apare brusc, reprezintă o urgență medicală.

„Lipsa de aer dacă este cronică are legătură cu insuficiența cardiacă, sau cu boală pulmonară cronică. Dacă însă apare brusc, poate fi o urgență, iar durerea în piept cu dispnee, sau dispnee și apoi durere, sau chiar și dispnee singură, e semn că trebuie să chemi salvarea. Un astfel de simptom poate fi legat de insuficiența cardiaca acută sau de un trombembolism pulmonar. În orice caz, necesită consult cardiologic de urgență pentru a exclude afecțiunile care pot fi amenințătoare de viață ”, explică medicul.

De asemenea, palpitațiile sau bătăile neregulate ale inimii reprezintă un semn care nu trebuie ignorat. Ele pot indica tulburări de ritm cardiac și necesită evaluare cardiologică, de multe ori cu monitorizare prin Holter EKG.

„Palpitațiile sau bătăile neregulate ale inimii necesită consult cardiologic și efectuarea unui Holter EKG. Dacă apar brusc și sunt însoțite de amețeli, durere de piept și/sau lipsă de aer, nu stăm după programări, ci chemăm salvarea pe loc. E mare diferența între a avea simptome cronice și a fi ceva acut”, mai spune medicul Eva Deak.

Potrivit acesteia, pierderea de conștiență, chiar și în cazul în care persoana își revine imediat, reprezintă un semnal serios care nu trebuie ignorat.

„Pierderea conștienței, sau popular vorbind leșinul, când omul cade la pământ, chiar dacă își revine după, e o treabă serioasă și nu trebuie ignorată niciodată. Chemăm salvarea chiar dacă persoana și-a revenit, pentru că pot exista tulburări de ritm cardiac, sau un trombembolism pulmonar, iar dacă nu are legătură cu inima, pierderea conștienței poate avea legătură cu o problemă neurologică. Oricum, o pierdere de conștiență nu trebuie trecută cu vederea”, susține specialistul.

Cardiologul adaugă că „oboseala, edemele, valorile crescute ale tensiunii sunt alte semne care ar trebui să te trimită la cardiolog”.

În zilele noastre, oboseala a devenit una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă oamenii. Stilul de viață agitat, stresul constant, lipsa somnului și alimentația dezechilibrată contribuie la apariția acestei stări de epuizare. Cardiologul atrage atenția că oboseala persistentă nu ar trebui ignorată.

„Oboseala cronică e un simptom nespecific - poate apărea în multe afecțiuni. Este întâlnită în cazul pacienților cu anemie, hipotiroidism, insomnie cronică, boli pulmonare cronice, stres prelungit. Dar poate apărea și într-o fază de insuficiență cardiacă, atunci când debitul cardiac este scăzut și mușchii nu mai primesc suficient sânge”, continuă medicul.

Medicul cardiolog Eva Deák atrage atenția asupra unui alt fenomen îngrijorător: creșterea numărului de tineri care se confruntă cu afecțiuni cardiace.

„Din păcate, există o oarecare creștere a problemelor cardiace în rândul tinerilor. Din cauza stresului, a sedentarismului, a alimentației bogate în produse ultraprocesate, a lipsei somnului, fumatului, consumului de băuturi energizante sau de substanțe interzise. Acestea pot provoca tulburări de ritm cardiac manifestate prin palpitații, valori crescute ale tensiunii arteriale și chiar infarct. Tot mai mulți tineri ajung la cardiolog cu hipertensiune și cu tulburări de ritm”, adaugă specialistul.

Potrivit cardiologului, dacă în trecut debutul hipertensiunii arteriale esențiale/ereditare era în jurul vârstei de 35 de ani, acum tot mai mulți tineri încep să manifeste valori crescute ale tensiunii arteriale Încă de la vârsta de 30 de ani.

„În mod clasic, debutul hipertensiunii moștenite era pus la vârsta de 35 de ani, însă în ultima perioadă, din cauza alimentației nesănătoase și a stresului, debutul hipertensiunii s-a deplasat către vârste ceva mai tinere”, a încheiat aceasta.

La final, medicul cardiolog a subliniat că, în jurul vârstei de 40 de ani, chiar și în absența simptomelor, este recomandat să se efectueze un consult cardiologic profilactic.