Sute de medici din România, instruiți pentru îngrijirea bolnavilor de cancer. Anunțul făcut de Rogobete

În următoarea perioadă, 800 de medici români vor fi pregătiți pentru îngrijirea pacienților care suferă de cancer, anunță Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Potrivit oficialului, proiectul marchează un pas important în dezvoltarea unei abordări moderne și integrate a cancerelor musculo-scheletale, afecțiuni rare, dar cu efecte semnificative asupra vieții pacienților.

INEX reprezintă primul program național din România dedicat pregătirii specialiștilor în acest domeniu complex. Inițiativa este coordonată de Spitalul Universitar de Urgență București și beneficiază de cofinanțare europeană prin Programul Sănătate 2021–2027.

Cursurile programului INEX vor cuprinde sesiuni teoretice și practice, susținute de specialiști în ortopedie, oncologie, radiologie, reumatologie și anatomie patologică, și se vor desfășura în centre universitare din București, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Iași, Constanța, Oradea, Sibiu și Brașov.

Prin acest proiect, aproximativ 800 de medici români din aceste specializări vor fi instruiți pentru a lucra în echipă, respectând protocoale standardizate și aplicând tratamente personalizate pentru fiecare pacient cu cancere musculo-scheletale.

Programul include, de asemenea, elaborarea de ghiduri medicale și proceduri clare, menite să reducă timpul de la diagnostic la tratament și să crească șansele de vindecare ale pacienților.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

formarea a 800 de medici în diagnosticarea, tratarea și monitorizarea pacienților cu patologii oncologice musculo-scheletale

crearea Registrului Național de Oncologie Musculo-Scheletală (RNOMS), un instrument digital pentru colectarea și analizarea datelor medicale esențiale;

dezvoltarea unui set de ghiduri și proceduri medicale standardizate, aliniate la cele mai recente standarde internaționale.

Bugetul total al proiectului este de 19.832.322,32 lei, dintre care 16.022.267,27 lei reprezintă cofinanțare din fonduri europene.

„Fondurile europene contribuie direct la îmbunătățirea performanței spitalelor din România și la dezvoltarea unei medicini bazate pe competență, colaborare și responsabilitate. Omul sfințește locul — și vreau să felicit echipa Spitalului Universitar de Urgență București pentru profesionalism și pentru proiectele care scriu istorie în sănătatea românească. Încrederea ne face bine”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.