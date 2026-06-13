Kate Middleton se pregătește să participe la Trooping the Colour, ceremonia militară organizată anual pentru marcarea zilei oficiale de naștere a monarhului britanic. Înaintea evenimentului din 13 iunie, mai mulți comentatori ai Casei Regale au analizat rolul tot mai important al Prințesei de Wales după perioada în care a urmat tratament pentru cancer.

Potrivit Fox News, prezența lui Kate Middleton la Trooping the Colour atrage din nou atenția asupra poziției pe care aceasta o ocupă în cadrul familiei regale britanice. După lunile în care și-a redus aparițiile publice din cauza problemelor de sănătate, Prințesa de Wales a revenit treptat la activitățile oficiale și a reluat deplasările externe.

Christopher Andersen, autorul cărții „Kate!”, consideră că ascensiunea prințesei a început încă din momentul căsătoriei cu Prințul William.

Acesta a amintit că numele lui Kate Middleton a fost asociat frecvent cu cel al Prințesei Diana.

„Kate aducea deja propriul ei tip special de magie monarhiei înainte ca activitatea ei să fie întreruptă de șocantul diagnostic de cancer din 2024”, a spus Andersen. „Încă de la început, comparațiile cu Prințesa Diana au fost inevitabile — ambele erau carismatice, pline de compasiune, frumoase, inteligente, elegante și, cel mai important, aveau capacitatea de a se conecta cu oamenii la un nivel profund uman.”

Tot Andersen a afirmat că situația familială a lui Kate a reprezentat un avantaj important în parcursul său public: „Dar Kate are un lucru pe care Diana nu l-a avut: un soț care o iubește cu adevărat și o susține”, a continuat Andersen. „Diana a avut și o copilărie dificilă, care a lăsat-o fragilă emoțional, spre deosebire de Kate, care a avut o familie solidă și încearcă să le ofere propriilor copii o copilărie cât mai normală.”

În luna mai, Kate Middleton a efectuat o vizită oficială în Italia, unde a participat la mai multe evenimente publice. Ailsa Anderson, fostă secretară de presă a Reginei Elisabeta, a declarat pentru revista People că aparițiile recente ale prințesei transmit un mesaj clar privind revenirea sa la activitățile publice.

„Știe că ochii întregii lumi sunt ațintiți asupra ei”, a declarat pentru revista People Ailsa Anderson. „Este un semnal clar că și-a reluat activitatea.”

La rândul său, experta regală Hilary Fordwich a afirmat că popularitatea lui Kate rămâne ridicată.

„Admirația aproape universală pentru Prințesa Catherine a transformat-o în salvarea monarhiei în aceste vremuri tulburi”, a declarat pentru Fox News Digital experta în familia regală Hilary Fordwich.

Fordwich a făcut referire și la reacția publicului din timpul deplasării din Italia.

„Dovada popularității sale a fost vizibilă în timpul vizitei regale în Italia. Mulțimile au fost impresionante și dornice să surprindă măcar o privire a prințesei în timpul programului său.”

Richard Fitzwilliams a declarat pentru Fox News Digital că revenirea lui Kate Middleton reprezintă un sprijin important pentru familia regală într-o perioadă în care și Regele Charles urmează tratament pentru cancer.

„A depășit emoțiile pe care le avea la început atunci când vorbea în public și le-a înlocuit cu o încredere calmă”, a spus el.

Potrivit revistei People, în perioada următoare sunt așteptate noi deplasări externe ale prințesei. Printre evenimentele la care ar putea participa se numără Cupa Mondială din Statele Unite și ceremonia Earthshot Prize programată la Mumbai.

Un consilier regal apropiat prințesei a declarat pentru People că aceasta își dorește să continue implicarea în proiectele publice pe care le susține: „Este un pas important în procesul de recuperare al prințesei”, a spus sursa. „Această activitate îi aduce o mare satisfacție. Este firesc ca prima sa deplasare internațională după boală să fie dedicată unei cauze pe care intenționează să o susțină decenii la rând.”

Experții citați de presa britanică și americană consideră că perioada dificilă traversată după diagnosticul de cancer a contribuit la consolidarea imaginii publice a Prințesei de Wales: „Nu există nicio îndoială că Kate a traversat o perioadă extrem de dificilă în lunile care au urmat șocantului diagnostic și că tratamentul împotriva cancerului a avut un impact emoțional, dar și fizic”, a spus Andersen. „Însă a ieșit din această experiență mai puternică decât era înainte. Iar asta spune foarte multe.”