Boala de care suferă tot mai mulți oameni. Simptomele sunt ignorate în majoritatea cazurilor

Gonartroza, o afecțiune degenerativă a articulației genunchiului, afectează tot mai mulți adulți, în special persoanele trecute de 50 de ani. Boala apare atunci când cartilajul care protejează articulația se deteriorează treptat, ducând la durere, rigiditate și dificultăți în mișcare. În exclusivitate pentru EVZ, conf. univ. dr. Horea Banea, medic primar ortopedie-traumatologie, a explicat că numărul cazurilor de gonartroză a crescut semnificativ în ultimii ani.

Medicul spune că principalii factori care contribuie la această tendință sunt creșterea speranței de viață, obezitatea și practicarea sportului fără pregătire sau supraveghere adecvată, care accelerează uzura articulațiilor.

„Da, în cadrul clinicii observăm o creștere constantă a cazurilor de gonartroză. Explicațiile cele mai probabile ar fi creșterea speranței de viață a populației, obezitatea, dar și faptul că oamenii fac mai mult sport, de multe ori fără o pregătire sau supraveghere specializată ceea ce poate duce la o uzură mai rapidă a articulației. De asemenea, accesul mai ușor al populației generale la medic și la investigații precum radiografia simplă de genunchi, a contribuit la creșterea numărului de pacienți cu această afecțiune”, ne-a spus medicul.

Mulți pacienți se plâng de disconfort doar ocazional și amână consultul medical, ceea ce poate agrava starea articulației. Durerea la urcarea sau coborârea scărilor, senzația de “blocaj” la nivelul genunchiului sau umflarea acestuia sunt semne care nu trebuie neglijate.

Medicul Horea Benea atrage atenția că, deși gonartroza apare de obicei după vârsta de 50 de ani, boala îi poate afecta și pe pacienții mai tineri.

„De obicei, gonartroza apare după vârsta de 50 de ani, dar acest lucru nu este o regulă generală. Sunt și pacienți aflați într-un stadiu preartrozic, de exemplu cei cu leziuni de menisc, cartilaj sau ligamente unde nu este instalată gonartroza, dar știm că aceasta se va dezvolta într-un interval de timp variabil. Aș vrea să menționez și pacienții care prezintă anumite deformări la nivelul genunchilor (de exemplu genunchii în X sau “paranteze”) și care pot duce la instalarea mai rapidă a gonartrozei. La persoanele mai tinere de exemplu putem să vedem forme secundare apărute la un interval de timp dupa vindecarea anumitor fracturi de la nivelul genunchiului (de exemplu fracturi la nivelul femurului sau tibiei)”, adaugă medicul Horea Benea.

Gonartroza poate apărea din mai multe cauze, cum ar fi supraponderabilitatea, efortul fizic intens, accidentările anterioare la genunchi și înaintarea în vârstă. Greutatea în exces pune presiune pe genunchi și accelerează uzura articulațiilor, iar activitățile fizice foarte solicitante sau traumatismele repetate pot afecta cartilajul.

Deseori, pacienții confundă simptomele acestei afecțiuni cu cele provocate de oboseală la nivelul picioarelor.

„Da, la debut, simptomele pot fi confundate cu simple dureri. Durerea din gonartroză apare de obicei la efort (spre exemplu urcat/coborât scări, mers pe distanțe lungi), se ameliorează în repaus și poate fi însoțită de “scârțâit” (adică acele crepitații osoase în termeni medicali) și de umflare a articulației”, arată medicul ortoped.

În plus, unele persoane pot resimți rigiditate la nivelul genunchilor atunci când se trezesc.

Pe langă aceste simptome pacienții pot avea și senzația de rigiditate dimineața la trezire, care persistă câteva minute. Astfel, când aceste simptome revin frecvent sau apar la activități zilnice ușoare, nu mai vorbim de o simplă oboseală sau durere la nivelul genunchilor”, mai spune medicul ortoped.

Tratamentul gonartrozei variază în funcție de gravitatea bolii și de stadiul în care aceasta este depistată. În formele ușoare și moderate, medicii le recomandă pacienților ședințe de kinetoterapie pentru menținerea mobilității, medicamente antiinflamatoare pentru reducerea durerii și a inflamației, precum și suplimente care pot sprijini regenerarea cartilajului.

Tot în această etapă, o metodă din ce în ce mai folosită este reprezentată de injecțiile cu acid hialuronic, care ajută la lubrifierea articulației și la ameliorarea disconfortului, oferind pacientului o mobilitate mai bună.

În formele avansate ale gonartrozei, când cartilajul este grav deteriorat și durerea devine constantă, metodele de tratament conservator pot să nu mai ofere rezultate eficiente.

În astfel de situații, medicii recomandă intervenția chirurgicală, inclusiv protezarea genunchiului, care presupune înlocuirea articulației afectate cu o proteză artificială. Această procedură poate reda mobilitatea și reduce semnificativ durerea, permițându-le pacienților să își desfășoare activitățile zilnice cu un confort mult mai mare.