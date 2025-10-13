Marii arși vor putea fi tratați în România. În ce stadiu sunt lucrările la noile centre medicale

Alexandru Rogobete a oferit luni seară detalii privind stadiul lucrărilor la centrele destinate tratării marilor arși din România, menționând că unitatea de la Târgu Mureș ar putea deveni operațională în primăvara anului viitor. „Ministerul Sănătăţii construieşte centre pentru marii arşi! Centrul de Arşi Gravi de la Târgu Mureş prinde contur într-un ritm accelerat, iar în primăvara anului viitor estimăm că va fi dat în folosinţă”, a scris ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Alexandru Rogobete a precizat că la Timișoara lucrările pentru Centrul de Arși Gravi avansează rapid, în special în zona interioară a clădirii.

El a subliniat că sistemul medical românesc trece printr-o perioadă de transformare profundă: „Nu suntem perfecți, e mereu loc de mai bine — dar vorbim despre primele spitale noi construite după Revoluție. Este o schimbare reală, vizibilă și necesară.”

Rogobete a adăugat că, în scurt timp, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați „în România, acasă”, și a transmis un mesaj optimist: „Se poate! Pentru că oamenii care lucrează la ele au înțeles că e momentul să vorbim mai puțin și să facem mai mult — nu doar ce se poate, ci ce trebuie.”

Ministerul Sănătății a făcut public, la data de 17 martie, progresul lucrărilor pentru centrele destinate tratării marilor arși din România. Gradul de execuție al acestora varia atunci între 20% și 60%, cel mai avansat proiect fiind cel de la Timișoara. Termenul de finalizare a fost extins până în 2026, iar în paralel au fost lansate procedurile de achiziție pentru echipamentele medicale necesare.

Potrivit instituției, centrele sunt construite în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara (60% realizat), Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București (20%) și Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș (20%).

„Proiectul acestor centre, început în 2018, era complet blocat la finalul anului 2021. După discuțiile purtate de Ministerul Sănătății cu Banca Mondială, a fost reluat în 2022 și prelungit până în 2026. Noile clădiri prevăzute includ blocuri operatorii moderne, secții ATI, Unități de Primiri Urgențe și conexiuni directe cu UPU existente”, a precizat Ministerul.

Costul total estimat pentru construirea celor trei centre dedicate tratării marilor arși se ridică la aproximativ 220 de milioane de euro, iar finalizarea proiectelor este prevăzută pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul lui 2026.

Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management a Proiectelor Banca Mondială (UMPBM), a demarat deja procedurile de achiziție pentru echipamentele medicale necesare acestor centre și a format grupuri tehnice de lucru la nivelul fiecărei unități, în vederea lansării licitațiilor. Potrivit instituției, valoarea totală estimată a echipamentelor se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro.