Spital privat din Constanţa, amendat după moartea unei tinere la naștere

Spitalul privat din Constanţa unde o femeie de 29 de ani a murit în urma complicaţiilor apărute după naştere a fost sancţionat cu 30.000 de lei în urma unui control sanitar. Controlul a fost efectuat de Inspecţia Sanitară, la solicitarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Raportul Inspecţiei Sanitare arată că unitatea sanitară deţine autorizaţie eliberată de DSP Constanţa încă din 2021 și o structură funcțională aprobată de Ministerul Sănătăţii pentru 60 de paturi, inclusiv 3 de ATI, precum și autorizație pentru o Unitate de Transfuzie Sangvină.

Cu toate acestea, în timpul controlului desfășurat între 10 și 11 octombrie, spitalul nu a putut prezenta toate buletinele de analiză pentru probele de autocontrol, esențiale în prevenirea infecțiilor nosocomiale.

Ministerul Sănătăţii a subliniat că, în ceea ce privește activitatea medicală și conduita terapeutică în cazul pacientei decedate, se va pronunţa Colegiul Medicilor. Ministrul Alexandru Rogobete a dispus extinderea verificărilor, implicând Corpul de Control al Ministerului și Direcţia de Sănătate Publică Constanţa, pentru a analiza modul de autorizare și funcționare a clinicii.

În urma constatării abaterilor, inspectorii sanitari au aplicat o amendă de 30.000 de lei, conform articolului 33, litera j) din HG 857/2011. Ministrul Sănătăţii a decis, suplimentar, desfășurarea unui control tematic la nivel naţional în toate unităţile private care desfăşoară activităţi medicale în blocul operator, inclusiv în secțiile de transfuzie sangvină.

Inspectorii vor verifica, de asemenea, respectarea ordinului MS 1500/2009 privind organizarea și funcționarea secțiilor de anestezie și terapie intensivă.

Incidentul tragic a avut loc săptămâna trecută, când femeia de 29 de ani a suferit complicații după naștere.

Pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, însă medicii nu au reuşit să o salveze.Poliția a deschis un dosar penal.