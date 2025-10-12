Social

Noi detalii în cazul gravidei care a murit în Constanța. De ce nu ar fi acceptat intervențiile chirurgicale

Noi detalii în cazul gravidei care a murit în Constanța. De ce nu ar fi acceptat intervențiile chirurgicale
Au apărut noi informații despre cazul gravidei care a murit la scurt timp după ce a născut într-un spital privat din Constanța. Colegiul Medicilor a început o anchetă în legătură cu acest incident. Femeia era din Giurgiu, rămăsese însărcinată prin fertilizare in vitro și a ales să nască la spitalul privat din Constanța, după ce mai multe clinici din București ar fi refuzat să-i accepte solicitarea de a naște natural, din cauza antecedentelor medicale.

Anchete în desfășurare după moartea gravidei din Giurgiu

Atât Colegiul Medicilor din Constanța, cât și Direcția de Sănătate Publică verifică documentele medicale ale pacientei care a născut în spitalul privat. Autoritățile încearcă să stabilească motivele pentru care femeia și soțul ei au refuzat atât operația de cezariană, cât și histerectomia — intervenția chirurgicală prin care se îndepărtează uterul pentru a salva viața pacientei.

Conducerea spitalului privat a transmis noi precizări, menționând că unitatea dispune de o secție ATI. Potrivit Digi24, secția funcționează la nivel minim, având trei paturi. Spitalul are însă contract cu Spitalul Județean Constanța pentru transferul cazurilor grave și deține și o unitate de transfuzie sanguină.

De ce a a ales să nască în Constanța

În acest caz, medicii de la clinica din București, unde femeia a făcut fertilizarea in vitro, îi recomandaseră nașterea prin cezariană.

Femeia era din Giurgiu și ar fi ales să nască în Constanța, unde găsise o clinică dispusă să accepte nașterea naturală, conform dorinței sale. Înainte, încercase să se adreseze mai multor spitale din București, dar a fost refuzată din cauza diagnosticului de trombofilie.

La spitalul privat din Constanța, pacienta a completat un plan de naștere în care a menționat că își dorește o naștere naturală și refuză alte intervenții medicale.

Conform datelor medicale, travaliul și nașterea naturală au decurs normal, fără complicații. La scurt timp însă, pacienta a început să piardă o cantitate mare de sânge și cheaguri. În acel moment, echipa medicală a decis că este necesară o intervenție chirurgicală de urgență — histerectomia, adică îndepărtarea uterului — pentru a-i salva viața.

Femeia suferea de trombofilie

Reprezentanții spitalului afirmă că pacienta și soțul ei au refuzat intervenția chirurgicală, asumându-și toate riscurile, inclusiv cel al morții. Operația a fost totuși realizată, după ce în spital a fost formată o comisie, având în vedere gravitatea situației. În acest timp, medicii i-au explicat soțului urgența intervenției. Potrivit sursei menționate anterior, bărbatul ar fi spus că își dorește șase copii și că medicii trebuie să protejeze uterul soției sale.

Femeia era diagnosticată cu trombofilie, o afecțiune care poate provoca complicații în timpul sarcinii.

Autoritățile încearcă să afle motivele pentru care gravida și soțul ei au refuzat intervențiile medicale. Una dintre ipoteze ar fi legată de convingeri religioase, însă acest aspect urmează să fie clarificat prin anchetele aflate în desfășurare.

