Social

La Constanța s-au furat sacii de nisip pentru inundații

Comentează știrea
La Constanța s-au furat sacii de nisip pentru inundațiiSursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Primăria Constanța a transmis, joi, un avertisment ferm pentru locuitorii orașului, după ce mai mulți saci de nisip amplasați pentru prevenirea inundațiilor au fost furați de pe străzi. Reprezentanții primăriei au transmis că că aceste materiale nu sunt bunuri comune, ci mijloace de protecție publică, destinate apărării locuințelor și spațiilor comerciale în fața fenomenelor meteo extreme.

Primăria Constanța condamnă furtul sacilor de nisip

Reprezentanții Primăriei Constanța au explicat că sacii de nisip amplasați în oraș au fost puși acolo pentru a limita pagubele provocate de inundații în timpul ploilor torențiale. Aceștia trebuie recuperați și refolosiți, fiind considerați materiale de protecție publică. În ciuda scopului clar stabilit, autoritățile au constatat cazuri de sustragere a acestor saci, unele dintre ele deosebit de grave.

Un exemplu oferit de municipalitate este cel din cartierul Km 5, la intersecția străzilor Hatman Arbore și Popa Farcaș, unde toți cei 20 de saci amplasați au fost furați. Primăria Constanța reamintește că luarea, mutarea sau folosirea materialelor destinate situațiilor de urgență reprezintă faptă penală, sancționată de lege.

Autoritățile iau măsuri și solicită sprijinul cetățenilor pentru recuperarea sacilor

Conform comunicatului, furtul sacilor de nisip reduce nivelul de protecție al întregului cartier și poate duce la pagube majore în cazul unor inundații. Unele persoane ar fi folosit sacii pentru lucrări de construcții, fapt calificat de autorități drept sustragere de bunuri publice.

Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct
Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct
Boala care l-a răpus pe Marius Keseri. Bateristul Direcției 5 a luptat în tăcere
Boala care l-a răpus pe Marius Keseri. Bateristul Direcției 5 a luptat în tăcere
Pompieri la interventiille după ploile abundente

Sursa foto: Facebook

Primăria Constanța avertizează că fiecare sac furat înseamnă o comunitate mai vulnerabilă în fața fenomenelor meteo extreme. După ce vremea severă s-a încheiat, municipalitatea a început operațiunea de colectare a sacilor amplasați preventiv.

Apelul Primăriei Constanța la responsabilitate civică

În mesajul său final, Primăria Constanța le cere cetățenilor să dea dovadă de spirit comunitar și să protejeze resursele puse la dispoziție pentru siguranța orașului. Instituția solicită locuitorilor să raporteze orice caz de sustragere a sacilor de nisip la Dispeceratul Primăriei sau la Poliția Locală.

Totodată, locuitorilor li s-a cerut să nu intervină asupra acestor materiale – să nu îi mute, să nu îi deterioreze și, în niciun caz, să nu îi folosească în scop personal. Cei care au luat saci „din greșeală” sunt îndemnați să îi returneze sau să contacteze autoritățile.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:46 - Google lansează noul său telefon pliabil, rival direct pentru Galaxy Z Fold 7
17:36 - Ultrasunetele în lupta cu cancerul. Un vis științific devenit realitate
17:31 - Schimbări legate de promovarea serviciilor medicale. Ce practici vor fi interzise din 2026
17:19 - Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct
17:19 - Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod – o călătorie în culisele României Mari. O apariție editorială semnată Paul Edit...
17:14 - Senator PNL, reclamații pentru întârzierile centurii și variantei de trafic din Iași

HAI România!

De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
Dosarele X: misterul întâlnirii Țoiu-Rubio. Hai LIVE cu Turcescu
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden

Proiecte speciale