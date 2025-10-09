La Constanța s-au furat sacii de nisip pentru inundații

Primăria Constanța a transmis, joi, un avertisment ferm pentru locuitorii orașului, după ce mai mulți saci de nisip amplasați pentru prevenirea inundațiilor au fost furați de pe străzi. Reprezentanții primăriei au transmis că că aceste materiale nu sunt bunuri comune, ci mijloace de protecție publică, destinate apărării locuințelor și spațiilor comerciale în fața fenomenelor meteo extreme.

Reprezentanții Primăriei Constanța au explicat că sacii de nisip amplasați în oraș au fost puși acolo pentru a limita pagubele provocate de inundații în timpul ploilor torențiale. Aceștia trebuie recuperați și refolosiți, fiind considerați materiale de protecție publică. În ciuda scopului clar stabilit, autoritățile au constatat cazuri de sustragere a acestor saci, unele dintre ele deosebit de grave.

Un exemplu oferit de municipalitate este cel din cartierul Km 5, la intersecția străzilor Hatman Arbore și Popa Farcaș, unde toți cei 20 de saci amplasați au fost furați. Primăria Constanța reamintește că luarea, mutarea sau folosirea materialelor destinate situațiilor de urgență reprezintă faptă penală, sancționată de lege.

Conform comunicatului, furtul sacilor de nisip reduce nivelul de protecție al întregului cartier și poate duce la pagube majore în cazul unor inundații. Unele persoane ar fi folosit sacii pentru lucrări de construcții, fapt calificat de autorități drept sustragere de bunuri publice.

Primăria Constanța avertizează că fiecare sac furat înseamnă o comunitate mai vulnerabilă în fața fenomenelor meteo extreme. După ce vremea severă s-a încheiat, municipalitatea a început operațiunea de colectare a sacilor amplasați preventiv.

În mesajul său final, Primăria Constanța le cere cetățenilor să dea dovadă de spirit comunitar și să protejeze resursele puse la dispoziție pentru siguranța orașului. Instituția solicită locuitorilor să raporteze orice caz de sustragere a sacilor de nisip la Dispeceratul Primăriei sau la Poliția Locală.

Totodată, locuitorilor li s-a cerut să nu intervină asupra acestor materiale – să nu îi mute, să nu îi deterioreze și, în niciun caz, să nu îi folosească în scop personal. Cei care au luat saci „din greșeală” sunt îndemnați să îi returneze sau să contacteze autoritățile.