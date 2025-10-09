IGSU a anunțat că mai multe localități au fost afectate de precipitațiile abundente

Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență(IGSU) au transmis că 110 localități din 22 de județe au fost grav afectate de precipitațiile abundente din ultimele două zile. În județul Constanța, precipitațiile abundente au provocat pagube importante, determinând evacuarea preventivă a nouă persoane din două localități, închiderea circulației rutiere pe un drum național și intervenția echipajelor pentru salvarea a trei persoane surprinse de viituri.

IGSU a prezentat joi situația actualizată a efectelor precipitațiilor abundente din ultimele 48 de ore. În județul Constanța, nouă persoane din localitățile Siliștea și Sinoe au fost evacuate preventiv și rămân cazate la rude, în timp ce circulația rutieră pe DN 2A este în continuare închisă.

Reprezentanții IGSU au mai precizat că manevrele în porturile din județul Constanța au fost reluate, iar alimentarea cu energie electrică nu mai înregistrează întreruperi. În județul Tulcea, traficul pe DJ 222 A se desfășoară cu dificultate, din cauza acumulărilor de apă.

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 86 de imobile inundate, inclusiv 59 de case, 11 beciuri, 10 demisoluri ale blocurilor de locuințe, un operator economic și cinci instituții publice. Au fost afectate nouă anexe gospodărești, 189 de curți și opt străzi, iar echipele au intervenit pentru îndepărtarea elementelor de construcție de la 20 de imobile și degajarea a 129 de copaci și doi stâlpi de electricitate.

În urma acestor intervenții, au fost salvate și protejate bunuri, însă 71 de autovehicule au fost avariate. Reprezentanții IGSU au precizat că nu mai există întreruperi în alimentarea cu energie electrică, iar autoritățile continuă să monitorizeze zonele afectate pentru a preveni noi incidente.