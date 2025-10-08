Raed Arafat: Unii au râs de avertizări. Noi am prevenit tragedii

Raed Arafat a declarat că respectarea avertizărilor meteo emise de specialiști este foarte importantă. Potrivit acestuia, codurile roșu și portocaliu trebuie tratate cu maximă seriozitate, nu ignorate. „Spunem că nu s-a întâmplat nimic. STS-ul ne dă nişte date că până la ora 10:00, doar de la 21:00 ieri seara până la 10 dimineaţă, pe Bucureşti-Ilfov au fost peste 1.500 de apeluri pe 112, corelate cu codul meteo”, a precizat șeful DSU.

El a mai explicat că, în Capitală, au fost doborâți aproape 30 de copaci, unii căzând peste mașini, inclusiv una aflată în mers. Arafat a subliniat că, fără măsurile preventive luate la timp, incidentele ar fi fost mult mai grave și mai numeroase.

Raed Arafat a explicat, miercuri seară, că stabilirea codurilor meteo nu este responsabilitatea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau a Ministerului Afacerilor Interne, ci a specialiștilor din instituțiile competente.

„Codurile nu le stabileşte Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă sau Ministerul Afacerilor Interne. Le stabilesc experţi ai Agenţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) şi, bineînţeles, ai celor de la Apele Române şi ai Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor”, a explicat șeful DSU.

El a detaliat procesul complex din spatele acestor avertizări: „Experţii din ANM stau, analizează modele, fac calcule, văd cantităţile de apă care se bănuieşte că urmează să cadă, cele prognozate – nu va fi totul exact, la virgulă, dar valorile sunt apropiate. Ei analizează impactul posibil, durata fenomenului, intensitatea vântului și alți parametri specifici. După aceea, ei emit codul”.

Raed Arafat a explicat că, odată ce Administrația Națională de Meteorologie emite avertizările meteo, autoritățile intră automat în procedurile de pregătire, chiar dacă fenomenul anunțat nu se produce întotdeauna.

„Ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Acest impact, dacă este Cod roşu sau chiar şi cod portocaliu, poate să fie unul foarte major. Sub incidenţa codurilor portocalii, am avut uneori viituri care au omorât oameni, deci noi nu putem să nu luăm în serios un Cod roşu sau un Cod portocaliu emis de experţii de la Agenţia Naţională de Meteorologie”, a subliniat șeful DSU.

Arafat a explicat și pașii care se urmează în astfel de situații: anunțarea autorităților locale, informarea populației și activarea planurilor de urgență. Totuși, el a atras atenția asupra modului în care unele mesaje publice sunt amplificate artificial. „Se mai întâmplă ca aceste comunicări, chiar dacă şi ieri ziceam că nu e cazul să intre în panică oamenii, că noi ne pregătim preventiv, pentru că nu ştim ce va fi, dar trebuie să fim pregătiţi. Există uneori exagerări pe care le vedem în diferite canale — pe reţelele de socializare, la televiziuni, la radio — care vin cu titluri de genul: Potop peste România! sau Cod roşu nemaiîntâlnit”, a spus acesta.

Șeful DSU a amintit că România a mai avut recent coduri roșii, fără consecințe majore, dar că în alte țări apropiate situația a fost dramatică: „Lângă România, în Bulgaria, Codul roşu a venit cu un fenomen la care nu s-au aşteptat autorităţile — ploi de peste 200 de litri pe metru pătrat, trei decese, dintre care un poliţist, o localitate devastată. Deci acest lucru s-a întâmplat chiar în vecinătatea noastră”, a avertizat Arafat.

Raed Arafat a vorbit și despre decizia de a suspenda cursurile în mai multe județe aflate sub incidența codului roșu de vreme severă, explicând că măsura a fost una preventivă și justificată de datele primite în timp real. „Primele măsuri luate pe închiderea şcolilor au fost la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, urmat de Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, apoi Ilfov şi Bucureşti”, a spus șeful DSU.

Oficialul a mai explicat că în Capitală au fost înregistrate mai multe incidente provocate de vreme, inclusiv copaci căzuți peste autoturisme. „În Bucureşti au căzut copaci, inclusiv peste o maşină în deplasare, unde, din fericire, nu s-a întâmplat nimic cu pasagerii din maşină”, a menționat Arafat.

El a subliniat că, deși unii critică aceste măsuri, ele pot salva vieți. „Aici nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Noi putem să spunem, probabil, că dacă nu se dădeau avertismentele şi oamenii umblau toţi pe stradă fără nicio grijă, cei aproape 30 de copaci care au căzut în Bucureşti puteau să cadă peste maşini în deplasare şi să avem răniţi sau chiar morţi. Probabil că am prevenit. Dar acest lucru, din nou, nu ai cum să-l cuantifici sau să-l calculezi”, a concluzionat șeful DSU.

Raed Arafat a explicat că autoritățile au avut obligația de a avertiza populația, chiar dacă unii oameni au considerat măsurile exagerate.

„Ce putem să spunem? Că aveam datoria să avertizăm populaţia! Populaţia putea şi nu putea să ne asculte. Noi n-am închis oamenii în casă, noi am sfătuit oamenii ce să facă. Oamenii, cine a dorit să iasă din casă, a ieşit, cine a dorit să meargă la plimbare pe stradă, a putut. Deci nimeni nu i-a oprit. Din nou, noi dăm avertismente. Avertismentele pe care le dăm au un rol şi acesta este de a preveni populaţia asupra posibilului impact al unui cod care apare”, a mai precizat acesta.

El a subliniat că autoritățile pot ajunge chiar și la emiterea unor alerte de evacuare, însă în cazul Capitalei nu s-a impus o astfel de măsură.

„Dar acum câteva săptămâni a fost un alt caz şi o persoană care stătea în casa ei, în casa ei, a fost ucisă de un obiect care s-a desprins de pe un bloc de aproape şi a zburat prin geamul locuinţei, care este un penthouse la ultimul etaj al unui alt bloc, şi persoana a fost ucisă în apartament, stând la calculator. Nimeni nu ştia că acest lucru poate să se întâmple sau că se întâmplă. S-a întâmplat. Alte două persoane, acum câteva săptămâni, care se plimbau pe stradă, au fost rănite pentru că au căzut copaci peste ele. Din fericire, nu au fost ucise, dar au fost rănite”, a povestit Raed Arafat, oferind exemple recente de incidente provocate de fenomene meteo extreme.

Oficialul a insistat că scopul acestor avertismente nu este de a speria populația, ci de a o proteja, subliniind că astfel de cazuri arată cât de important este ca oamenii să ia în serios alertele meteo.

Raed Arafat a explicat că emiterea avertismentelor de tip Cod Roșu este o măsură firească și responsabilă atunci când specialiștii în meteorologie anunță fenomene extreme.

„Cei care se supără pe noi că am dat aceste avertismente şi că am reacţionat, după părerea lor, probabil exagerat, în acelaşi timp trebuie să înţeleagă că dacă s-ar fi întâmplat un singur lucru, sunt convins că ei ar fi fost primii sau erau primii care să ne critice că de ce n-am luat toate măsurile necesare”, a spus șeful DSU.

El a subliniat că, din perspectiva unui decident responsabil, într-o situație de urgență trebuie prioritizate siguranța și prevenția, nu confortul populației.

„Aşa că dacă stăm pe scaunul unui decident în situaţiile de urgenţă şi ne gândim care este soluţia corectă când ai un Cod roşu, Cod portocaliu, ţi se spune că vor fi cantităţi cât o lună în mai puţin de 24 de ore de ploi, clar că un decident care se gândeşte la populaţie, o să se gândească la măsurile de protecţie şi la prevenţie, şi nu la liniştirea populaţiei, în sensul că: Nu faceţi nimic, că va fi totul bine!, ci în sensul: Nu panicaţi! Nu vrem să vă panicăm, dar e bine să aveţi 1, 2, 3… să fiţi pregătiţi!, lucru pe care l-am făcut!”, a adăugat Arafat.

Potrivit acestuia, scopul comunicărilor publice în astfel de momente nu este să creeze panică, ci să îi facă pe oameni conștienți de riscuri și să îi determine să ia măsuri simple de protecție înainte ca fenomenele meteo severe să lovească.

Raed Arafat a reacționat ferm la criticile apărute după emiterea avertizărilor meteo de Cod Roșu, explicând că rolul autorităților este să se pregătească pentru orice scenariu, indiferent de amploarea fenomenului care urmează.

El a subliniat că, atunci când specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie transmit o avertizare, Departamentul pentru Situații de Urgență are obligația legală și morală de a mobiliza resursele și de a informa populația cu privire la măsurile de protecție. „Să nu luăm măsuri, să nu avertizăm și apoi să ne trezim cu un impact devastator? Situații de acest gen pot să se întâmple oricând”, a spus Arafat.

Șeful DSU a declarat că ar fi fost „incompetent” dacă ar fi ales să ignore avertizările meteorologilor, insistând că instituțiile de urgență nu pot decide în locul specialiștilor, ci doar acționează în baza informațiilor oficiale primite. El a arătat că în alte țări, precum Spania, Statele Unite sau Bulgaria, fenomene similare au provocat dezastre majore, ceea ce demonstrează importanța pregătirii și a reacției rapide.

Conform unei analize realizate de Centrul de Coordonare al Protecţiei Civile Europene, România și Bulgaria se aflau în zona de „probabilitate ridicată de impact”, fapt care justifică măsurile de precauție luate. Arafat a adăugat că lipsa unui dezastru nu este un motiv de reproș, ci de bucurie: „Ne bucurăm că nu s-a întâmplat nimic și sperăm ca, și pe viitor, pregătirea noastră să însemne că oamenii rămân acasă sănătoși și în siguranță.”