De când vor relua elevii cursurile. Constanța rămâne sub Cod Roșu de ploi

ANM a emis miercuri o nouă avertizare Cod Roșu de ploi torențiale, vizând mai multe localități din județul Constanța. De joi, elevii și studenții se vor întoarce la cursuri, dacă vremea nu se înrăutățește din nou. „La ora 15:00 încetează interdicția dată de codul roșu, dacă nu apare nimic altceva. De mâine ne reluăm activitățile educaționale în varianta standard”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, la Digi24.

După suspendarea cursurilor din cauza vremii extreme, Ministerul Educației a anunțat că, de joi, elevii și studenții își pot relua activitatea în format fizic. Decizia vizează Capitala și cele cinci județe afectate de ciclon.

„În cele cinci județe decizia a fost să se suspende prezența fizică a copiilor în unitățile școlare, urmând ca orele să fie recuperate în următoarele săptămâni”, a precizat ministrul Daniel David.

În același timp, el a subliniat că anumite unități din București au avut posibilitatea de a face ore online, acolo unde infrastructura a permis. Recuperarea se va face în perioada următoare, „fie online, fie prin ore suplimentare”, a mai spus oficialul.

Meteorologii anunță că avertizarea Cod Roșu este valabilă miercuri, 8 octombrie, în intervalul 15:00-18:00, pentru mai multe localități din nordul județului Constanța – Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina și Vulturu.

În aceste zone se vor înregistra cantități de apă de peste 20 l/mp, însă în ultimele ore s-au acumulat deja între 50 și 70 l/mp, potrivit meteorologilor. Cantitățile uriașe de apă sporesc riscul de viituri și inundații locale, după ce mai multe drumuri au fost deja blocate, iar gospodării inundate.

Ciclonul Barbara, care traversează România în aceste zile, a lăsat în urmă un peisaj de distrugeri: copaci doborâți, autoturisme avariate și localități izolate. Pompierii și echipele ISU au intervenit în zeci de situații de urgență, însă, potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime până la această oră.

În Capitală, situația a fost ținută sub control datorită unei acțiuni coordonate încă de marți seară. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat că Bucureștiul a fost „salvat” de la o posibilă catastrofă prin măsuri de prevenție luate la timp.

„În acest moment am scăpat de orice pericol, încă suntem vigilenți, avem oamenii în interiorul centrului integrat pentru situații de urgență. Este de remarcat cum în București este singurul centru integrat în care toate forțele de ordine de la 112, ISU, inclusiv poliție, poliții locale, primării de sector și operatorii Apa Nova sunt în aceeași stație sub o singură comandă”, a explicat edilul la același post de televiziune.

El a adăugat că peste 500 de angajați Apa Nova au lucrat toată noaptea pentru a elibera canalele și a preveni acumulările de apă.

„Pasajele municipiului București, pentru prima dată după o furtună, sunt circulabile la prima oră și cred că ne-am atins obiectivul. Cred că prevenția a fost binevenită și așa trebuie să reacționăm de fiecare dată”, a completat Bujduveanu.