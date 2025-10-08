Prima vacanță a elevilor din anul școlar 2025-2026. Când se vor întoarce în bănci

După o lună și jumătate de la începerea anului școlar 2025-2026, elevii din România se pregătesc de vacanța de toamnă. Aceasta începe pe 25 octombrie 2025 și se încheie pe 3 noiembrie 2025, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Anul școlar 2025-2026 a început pe 8 septembrie, când elevii au intrat în primul modul de cursuri. Această perioadă de studiu se va încheia pe 24 octombrie, iar din ziua următoare copiii vor avea parte de o săptămână de vacanță.

După această pauză, pe 3 noiembrie, va începe al doilea modul, care se va desfășura până pe 19 decembrie, înaintea vacanței de iarnă. După vacanța de iarnă, elevii se vor întoarce la ore pe 8 ianuarie 2026.

Modulul al treilea se va desfășura până în februarie, însă data exactă a finalizării va fi stabilită local – fie pe 6, fie pe 13, fie pe 20 februarie 2026, în funcție de decizia inspectoratelor școlare.

Modulul al patrulea se va derula între 16 sau 23 februarie și 3 aprilie 2026, urmat de vacanța de primăvară, programată în perioada 4-14 aprilie 2026. După sărbătorile pascale, elevii vor reveni la cursuri pe 15 aprilie, pentru ultimul modul al anului școlar, care se încheie pe 19 iunie 2026.

Modelul modular, introdus în urmă cu câțiva ani, continuă și în 2025-2026, aducând cinci perioade de vacanță. Pe lângă vacanțele de toamnă și de iarnă, elevii se vor bucura și de vacanța mobilă, cunoscută drept „vacanța de schi”, care va fi stabilită pe plan local, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile mai devreme, pe 12 iunie 2026, pentru a se pregăti de Evaluarea Națională, iar liceenii din clasele terminale vor termina pe 5 iunie. Cei din liceele tehnologice și școlile profesionale vor merge la școală până pe 26 iunie 2026.

Pe lângă vacanțele deja programate, elevii se vor bucura până la sfârșitul anului și de două zile libere suplimentare, pe 30 noiembrie și 1 decembrie, prilejuite de sărbătoarea Sfântului Andrei și de Ziua Națională a României.