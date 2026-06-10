O inspectoare din Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanța a fost reținută pentru 24 de ore de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind acuzată că a cerut și a primit 20.000 de lei de la reprezentanții unei firme pentru a nu aplica sancțiuni în urma unui control.

Potrivit DNA, este vorba despre Mihaela Dobrescu, inspector de muncă în cadrul ITM Constanța. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi solicitat suma în luna iunie 2026, în contextul verificării unui operator economic, pentru a nu constata încălcări ale legislației muncii și pentru a nu dispune măsurile legale care se impuneau.

Reprezentanții DNA au transmis că presupusa faptă de corupție este legată de un control desfășurat la o societate comercială în data de 3 iunie 2026.

Conform procurorilor, inspectoarea ar fi pretins reprezentantului firmei suma de 20.000 de lei în schimbul favorizării operatorului economic în cadrul verificărilor efectuate.

Anchetatorii o cercetează pentru infracțiunea de luare de mită.

Potrivit informațiilor comunicate de DNA, Mihaela Dobrescu ar fi primit suma de 20.000 de lei chiar în sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța.

În momentul primirii banilor, procurorii anticorupție au intervenit și au constatat infracțiunea în flagrant.

Acțiunea a fost desfășurată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța.

După audiere, inspectoarea a fost reținută pentru 24 de ore.

Aceasta urmează să fie prezentată Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Instanța va decide dacă va admite solicitarea formulată de procurori.

Conform legislației în vigoare, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsurile preventive reprezintă etape ale procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază orice persoană cercetată.

Cazul deschis de DNA vizează o presupusă faptă de corupție comisă de un inspector de muncă în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Ancheta continuă, iar instanța urmează să se pronunțe asupra cererii de arestare preventivă formulate de procurori.