A fost pusă piatra de temelie a Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din Sectorul 4

Sectorul 4 al Municipiului București sprijină necondiționat proiectele din domeniul sănătății, mai ales cele privind infrastructura medicală destinată copiilor. Un astfel de proiect deosebit de important pentru București, și pentru întreaga țară, este construcția Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, proiect coordonat de către Fundația Metropolis și de către Codin Maticiuc, și pe care Sectorul 4 l-a urmărit și l-a susținut încă din faza de proiectare.

Construcția spitalului a debutat oficial astăzi, într-o zi cu semnificație aparte: Ziua Mondială a Sănătății Mintale, iar alături de coordonatorii proiectului, la eveniment a participat și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, unul dintre susținători și totodată, partener al conceptului „Spitale publice din bani privati”.

În cadrul unui scurt discurs, edilul a punctat necesitatea urgentă ca întreaga societate să fie mai receptivă la nevoile copiilor și părinților, pentru a le aduce acestora vindecare și demnitate.

„Astăzi nu vorbim doar despre începutul unei construcții. Astăzi punem temelia unei SPERANȚE! O speranță pentru copii, pentru părinți, pentru medici și pentru întreaga noastră comunitate. Ca medic, știu cât de grea este suferința unui copil și cât de mare este neputința unui părinte în fața ei. Ca primar, simt responsabilitatea de a transforma această suferință în acțiune, în locuri care să aducă vindecare și demnitate.

Iar ca tată al unei adolescente, știu cât de fragilă este lumea copiilor noștri și cât de multă grijă trebuie să avem de ei. De aceea, atunci când Codin mi-a arătat proiectul acestui spital, n-am stat nici măcar un minut pe gânduri și am decis că trebuie să ne implicăm, să facem tot ce depinde noi, ca autoritate, pentru ca acest spital să se ridice cât mai repede și să-i ajutăm pe copii, pentru că asta este, în esență, menirea noastră, să fim acolo unde ei au nevoie de noi”, a spus Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 continuat și a catalogat inițiativa Fundației Metropolis și a lui Codin Maticiuc, de a construi clinica de psihiatrie pediatrică de la Spitalul „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, ca fiind una specială.

„Noi, aici, în Sectorul 4 am mai făcut spitale. O Unitate de Primiri Urgențe și o Secție pentru tratarea marilor arși la Spitalul Bagdasar-Arseni, un spital de stomatologie. Acum, lucrăm intens la construcția unui spital nou pentru tratarea afecțiunilor pulmonare, pe Calea Șerban Vodă, dar și a unei noi maternități în curtea spitalului Sf. Ioan.

Ceea ce construiște însă aici, Fundația Metropolis, în cadrul campaniei „Spitale publice din bani privați” – este un proiect cu adevărat special, pentru că va oferi sprijin și tratament copiilor care se confruntă cu diverse forme de adicție, o problemă reală și dureroasă, pe care avem datoria morală să o înfruntăm cu empatie și curaj și s-o tratăm.

Vă asigur că întreaga comunitate a Sectorului 4 va sprijini necondiționat acest proiect, cu tot ce este nevoie pentru ca acest spital să prindă viață cât mai curând. Cred cu tărie că, împreună, putem face mult bine, putem schimba destine. Împreună, putem construi nu doar ziduri. Putem construi încredere pentru copiii noștri. Vă mulțumesc tuturor celor care credeți în acest proiect și fac un apel în continuare către toți cei care pot să se alăture și să sprijine cauza noastră! Când spun TOȚI, mă refer, în primul rând, la oamenii de afaceri, la companiile mari ale României, dar și la fiecare dintre oamenii care aud sau citesc mesajul nostru! Chiar și un singur SMS transmis în sprijinul Fundației Metropolis poate face diferența între bine și rău, între întuneric și lumină, între viață și moarte”, a încheiat Daniel Băluță.

În cadrul evenimentului, la care au mai participat omul de afaceri Ion Țiriac, primarul general-interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, precum și reprezentanți ai autorităților publice cu competențe în domeniul sănătății sau al administrației publice și reprezentați ai companiilor care finanțează construcția clinicii, Codin Maticiuc a precizat, în calitate de reprezentant al Fundației Metropolis, că și-ar dori ca măcar un singur alt primar de oraș să sprijine proiecul așa cum îl susține primarul Daniel Băluță.

„Îi mulțumesc primarului Daniel Băluță pentru „normalitate”, adică pentru că a semnat autorizația de construire a acestui spital. Însă el nu a făcut doar atât, ci așa cum îmi promisese, a contactat toate firmele care fie au sediul social în Sectorul 4, fie lucrează în Sectorul 4 și ne-a prezentat, ne-a deschis niște uși. Este primul primar care a făcut asta și dacă măcar încă un alt primar ar mai face-o, din orice alt oraș, noi am merge în acel oraș și am construi acolo un spital”, a declarat Codin Maticiuc.

Tot despre mulțumiri a fost vorba și în alocuțiunea omului de afaceri Ion Țiriac, unul dintre sponsorii inițiativelor Fundației Metropolis. „Aș vrea să mulțumesc acelui om, acelei doamne, acelui pensionar, acelui muncitor care a donat cei doi euro. Acei doi euro pe care o să îi vedeți în clădirea aceea sunt mult mai importanți decât ceea ce fundația mea donează. Conștiința omului care din pensie donează doi euro... pentru mine acela este exemplul de urmat. Acela este omul patriot al României. Noi, până acum, am dublat de fiecare dată cei doi euro. Îi dublăm și anul acesta”, a spus omul de afaceri.