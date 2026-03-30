Primăria S4 propune reducere de 50% la transportul public pentru bucureștenii cu venituri mici și medii

Primăria Sectorului 4 pregătește o măsură de sprijin pentru locuitorii care folosesc transportul public. Potrivit anunțului făcut de edilul Daniel Băluță, jumătate din costul abonamentelor STB și Metrorex pentru persoanele cu venituri medii și mici va fi acoperit de Primărie. Proiectul urmează să fie votat luni în Consiliul Local, iar măsura va intra în vigoare de la 1 aprilie.

„Ne adresăm celor care au un loc de muncă, pentru că este extrem de important să și-l mențină”, a explicat edilul.

Reducerea se aplică tuturor tipurilor de abonamente: abonamentul STB, în valoare de 80 de lei, abonamentul Metrorex, de 100 de lei, și abonamentul combinat STB + Metrorex, care costă 160 de lei.

Beneficiarii trebuie să locuiască în Sectorul 4, să aibă un contract de muncă activ de cel puțin trei luni și să se încadreze în limitele de venit stabilite: maximum 5.000 de lei pe membru de familie sau cel mult 10.000 de lei pentru întreaga gospodărie.

Accesarea ajutorului se va face exclusiv online, prin aplicația pusă la dispoziție de primărie.

„Nu este nevoie să venim la primărie. Folosim aplicația s4.ro, completăm formularele și devenim parte a programului”, a adăugat Daniel Băluță.

Sumele aferente sprijinului vor fi virate direct în conturile beneficiarilor, fără a fi nevoie ca aceștia să se deplaseze la ghișeu. Primarul adaugă că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de sprijin, menit să compenseze efectele inflației, creșterea taxelor și scăderea puterii de cumpărare, încercând să echilibreze nevoile șoferilor și ale celor care utilizează transportul public.

Recent, primarul Ciprian Ciucu a anunțat că urmează o reorganizare la nivelul STB. Scumpirea biletelor a fost propusă inițial pentru vot în ianuarie, iar primarul a explicat că inițiativa a pornit din Consiliul de Administrație al STB, care a aprobat majorarea tarifelor la finalul anului trecut. În februarie, propunerea a fost inclusă și în planul de redresare a Societății de Transport București, inițiativă a STB.