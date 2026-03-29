Noile troleibuze electrice intră în circulație de luni. Schimbări importante în traseele STB

Primăria Municipiului București anunță introducerea unor noi troleibuze moderne în rețeaua de transport public, începând de luni, 30 aprilie 2026.

Este vorba despre vehicule electrice de tip Yutong U12, care vor circula pe mai multe linii din Capitală și vor determina modificări în programul și traseele unor mijloace de transport operate de Societatea de Transport București (STB).

Potrivit informațiilor comunicate de municipalitate, noile troleibuze vor deservi liniile 86, 93 și 97, în contextul lucrărilor de infrastructură aflate în desfășurare în oraș, inclusiv cele la magistrala 6 de metrou și modernizarea unor linii de tramvai.

Introducerea acestor vehicule este însoțită de suspendarea unor linii navetă și de ajustări ale traseelor existente, cu scopul de a adapta rețeaua la condițiile actuale de trafic și lucrări.

Noile troleibuze Yutong U12 au o capacitate de transport de până la 93 de pasageri și sunt dotate cu autonomie extinsă, ceea ce le permite să circule și în afara rețelei electrice de contact.

Conform datelor oficiale, acestea „au autonomie 100%, putând circula minimum 20 km fără alimentare la rețeaua electrică”, ceea ce le face potrivite pentru zonele unde infrastructura este temporar indisponibilă.

Vehiculele sunt proiectate pentru a oferi un nivel crescut de confort, spațiu interior optimizat și eficiență energetică, contribuind totodată la reducerea emisiilor poluante generate de transportul urban.

Odată cu introducerea celor 22 de troleibuze noi, STB va implementa mai multe modificări în rețeaua de transport, începând de luni.

Printre acestea se numără suspendarea liniilor navetă 685 (Baicului – Traian) și 686 (Cartier Pajura – Clăbucet). Decizia vine în contextul reorganizării fluxurilor de transport și al redistribuirii vehiculelor pe alte trasee.

De asemenea, linia 86 va avea traseul modificat între „Cartier Pajura” și „Baicului”, fiind deservită de 13 troleibuze cu autonomie.

Noul traseu include artere importante precum Bd. Bucureștii Noi, Calea Griviței, Bd. Dacia, Bd. Pache Protopopescu și Șos. Mihai Bravu, atât pe sensul spre Baicului, cât și pe cel spre Cartier Pajura.

Autoritățile precizează că această modificare este menită să asigure continuitatea transportului în zonele afectate de lucrări.

O altă schimbare importantă vizează linia 85, care va fi prelungită de la stația „Aura Buzescu” până la „Arena Națională”. Această extindere va facilita legătura între zone centrale și estul Capitalei.

Totodată, călătorii vor avea posibilitatea de transbordare în zona „Școala Iancului”, unde liniile 85, 90 și 97 se intersectează, ceea ce poate contribui la reducerea timpilor de deplasare.

Reprezentanții municipalității subliniază că noile troleibuze sunt adaptate contextului actual din București, unde mai multe proiecte de infrastructură afectează circulația.

Acestea „permit circulația pe segmentele de drum afectate de lucrările la magistrala 6 de metrou și modernizarea infrastructurii de tramvai”, oferind flexibilitate în operarea traseelor.

În acest fel, transportul public poate fi menținut funcțional chiar și în zonele unde rețeaua electrică de contact nu este disponibilă temporar.

Introducerea noilor troleibuze este prezentată de autorități ca o măsură de optimizare a transportului public. Printre efectele estimate se numără reducerea timpului de așteptare în stații și evitarea supraaglomerării pe anumite linii.

De asemenea, autonomia vehiculelor permite operarea pe trasee alternative, fără a depinde integral de infrastructura existentă.

Municipalitatea consideră că aceste investiții reprezintă un pas în direcția modernizării transportului public din Capitală, prin utilizarea unor mijloace de transport electrice și eficiente.