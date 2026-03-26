Autostrada care va lega Bucureștiul de sudul țării. Traseu de 77 km și noduri rutiere strategice

Proiectul autostrăzii care va lega București de Alexandria a intrat într-o nouă etapă importantă, după ce a primit acordul de mediu, document esențial pentru continuarea procedurilor tehnice și administrative, a anunțat Irinel Ionel Scriosteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe Facebook.

Această aprobare reprezintă una dintre condițiile necesare înainte de finalizarea și avizarea Studiului de Fezabilitate, pas care va deschide drumul către aprobarea indicatorilor tehnico-economici la nivel guvernamental și, ulterior, lansarea licitațiilor pentru proiectare și execuție.

Reprezentanții din Ministerul Transporturilor au explicat că urmează o serie de etape succesive, de la validarea tehnică în comisiile de specialitate, până la aprobarea finală în Guvern, după care proiectul va intra în faza de implementare efectivă.

Traseul autostrăzii este gândit astfel încât să se integreze în rețeaua rutieră existentă și viitoare. La nord, acesta va fi conectat cu infrastructura din zona Capitalei, inclusiv cu Autostrada A0 și cu viitoarele drumuri radiale, oferind astfel legături rapide către principalele artere naționale.

De asemenea, proiectul prevede conexiuni strategice cu Autostrada A5 București–Giurgiu, facilitând accesul către sudul țării și punctele de frontieră.

Noua autostradă va avea o lungime de aproximativ 77 de kilometri și va fi împărțită în trei tronsoane. Proiectul include zeci de lucrări de artă, precum pasaje și viaducte, dintre care unele vor depăși un kilometru în lungime, în special la traversarea unor râuri importante din zonă.

În total, infrastructura va include aproape 50 de pasaje și viaducte, însumând peste 10 kilometri de structuri speciale. De asemenea, vor fi amenajate mai multe noduri rutiere care vor permite legătura cu drumuri naționale și județene intens circulate, precum DN6, DN61 sau DJ504, dar și cu localitățile din județele traversate.

Proiectul mai prevede spații de servicii moderne, parcări pentru vehicule electrice, zone pentru transportul greu și infrastructură de siguranță rutieră, inclusiv puncte de traversare de urgență.

Traseul va străbate mai multe localități din județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman, urmând să lege direct comunități aflate în prezent la distanță mare de marile coridoare rutiere.

Autoritățile susțin că această investiție nu este doar un proiect de infrastructură, ci și unul cu impact economic major, capabil să stimuleze dezvoltarea regională și să îmbunătățească mobilitatea între sudul țării și Capitală.