Aglomerația pe Valea Prahovei se reduce odată cu primul tronson de 10 km, între Azuga și Bușteni

Autoritățile din județul Prahova anunță un nou pas important în realizarea șoselei de centură care va ocoli stațiunile Azuga și Bușteni. Documentația tehnică actualizată a fost aprobată oficial, iar proiectul intră într-o etapă considerată esențială pentru dezvoltarea infrastructurii din zonă.

Potrivit datelor comunicate de Consiliul Județean Prahova, aprobarea a fost acordată în cadrul Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuințelor. Această etapă stabilește parametrii tehnici și economici ai investiției și confirmă faptul că proiectul poate continua pe baza unei soluții actualizate.

Autoritățile subliniază că documentația a fost revizuită pentru a reflecta condițiile reale din teren și cerințele rezultate în urma etapelor de proiectare și avizare.

Documentația a fost prezentată și susținută la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de către președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu.

Investiția este derulată în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin intermediul CNAIR.

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unei legături rutiere funcționale care să permită descărcarea traficului de pe Autostrada A3 în zona Azuga–Bușteni, una dintre cele mai aglomerate de pe Valea Prahovei.

Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 843,9 milioane de lei, inclusiv TVA. Din această sumă, lucrările de construcții și montaj reprezintă aproximativ 695,1 milioane de lei.

Raportat la lungimea totală a traseului, costul mediu pentru realizarea unui kilometru de drum ajunge la aproximativ 18 milioane de euro.

Această valoare reflectă complexitatea proiectului, care presupune realizarea unui număr mare de structuri rutiere și adaptarea la un relief dificil.

Noua șosea de centură va avea o lungime totală de 9,447 kilometri. Platforma rutieră va varia între 9,50 și 10 metri, conform datelor tehnice aprobate.

Proiectul prevede construirea a 19 structuri de tip poduri, pasaje, viaducte și subtraversări. Acestea sunt necesare pentru a asigura continuitatea traseului și pentru a depăși obstacolele naturale sau infrastructura existentă.

De asemenea, vor fi realizate 13 intersecții la nivel, care vor facilita conexiunile locale și accesul către diferite zone.

Un alt element important al proiectului este sistemul de canalizare pluvială, care va avea o lungime totală de 7.725,44 metri. Acesta este esențial pentru gestionarea apelor și protejarea infrastructurii.

Autoritățile estimează că lucrările pentru cei aproape 10 kilometri de drum vor dura aproximativ 30 de luni.

Consiliul Județean Prahova a precizat că proiectul are deja coridorul de expropriere aprobat. De asemenea, exproprierile necesare pentru traseul actual au fost realizate, iar autorizațiile de construire sunt emise pentru anul 2025.

Aceste elemente indică faptul că proiectul a depășit fazele preliminare și poate avansa către execuția propriu-zisă într-un ritm mai accelerat.

Conform datelor oficiale, lucrările sunt deja în desfășurare. La începutul anului 2026, stadiul fizic al proiectului este de aproximativ 3%.

Autoritățile subliniază că aprobarea documentației tehnice revizuite reprezintă un semnal important privind maturitatea proiectului.

Realizarea centurii Azuga–Bușteni are ca obiectiv principal reducerea presiunii din trafic pe una dintre cele mai aglomerate zone din România.

Valea Prahovei este cunoscută pentru blocajele frecvente, în special în perioadele de weekend sau de vacanță. Noul tronson rutier ar urma să ofere o alternativă eficientă pentru tranzit.

În același timp, proiectul vizează creșterea siguranței rutiere și îmbunătățirea mobilității în zonă.

Prin conectarea eficientă la Autostrada A3, autoritățile urmăresc să creeze un sistem de transport mai fluid și mai bine organizat.