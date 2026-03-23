Trageri cu muniție de război în brațul Măcin al Dunării. Restricții în zonă

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galaţi a anunțat că navigația pe brațul Măcin al Dunării, între kilometrii 54 și 49, va fi închisă marți și miercuri, între orele 7:00 și 22:00, din cauza unor activități de instrucție militară cu utilizarea muniției de război.

Mijloacele militare vor începe deplasarea spre zona de exercițiu luni, de la ora 8:00, și se vor întoarce la locurile de acostare vineri, 27 martie.

În timpul acestor activități se vor efectua trageri cu rază de până la 4.000 de metri, considerate periculoase pentru zona fluvială. Navele și convoaiele fluviale trebuie să mențină radio telefonul activ pe canalul VHF 16 și să contacteze Căpitănia Portului Măcin cu 5 kilometri amonte sau aval de zona de exerciții pentru informații suplimentare.

În paralel, Poligonul din apropierea orașului Babadag găzduiește trageri militare cu muniție de război între orele 9:00 și 23:59, iar de marți, Poligonul Cataloi va fi locul unor trageri similare în intervalul 8:00–16:00.

În Poligonul Murfatlar, pe parcursul lunii martie, au avut loc mai multe ședințe de tragere și exerciții de instruire cu personal și tehnică militară.

Ultima rundă de activități este programată pentru 25 martie, între orele 09.00 și 15.00.

Populația din apropierea poligonului și persoanele aflate în construcții izolate, precum ferme, saivane sau stâne, sunt sfătuite să evite zonele în care se desfășoară tragerile.

În prima parte a lunii martie, între 9 și 13, structuri ale Forțelor Terestre au desfășurat exerciții tactice cu trupe și tehnică blindată în Poligonul de instrucție ‘Păiş’ din municipiul Sfântu Gheorghe, potrivit conducerii Batalionului 22 Vânători de Munte ‘Cireșoaia’.

Scopul acestor exerciții a fost antrenarea militarilor și testarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor pentru acțiuni militare interarme în teren muntos și împădurit. Activitățile s-au desfășurat cu muniție de exercițiu, iar forțele și mijloacele tehnice implicate au tranzitat județele Timiș, Hunedoara, Alba, Sibiu, Bistrița-Năsăud, Mureș, Prahova, Harghita, Brașov și Covasna.