Exercițiu militar de amploare. Vehiculele și echipamentele Forțelor Terestre, scoase pe străzile Capitalei

Un exercițiu militar va avea loc miercuri, 28 ianuarie, în Bucureşti, implicând deplasări de tehnică şi echipamente militare pe raza municipiului, anunță Forțele Terestre Române. Conform anunțului, exercițiul face parte din Planul activităților de instruire și este organizat periodic pentru a verifica capacitatea de reacție a structurilor aflate în subordinea SMFT.

„Statul Major al Forţelor Terestre desfăşoară miercuri, 28 ianuarie, un antrenament ce implică deplasări de tehnică şi echipamente militare pe raza municipiului Bucureşti”, au anunțat oficialii Forţelor Terestre Române.

Armata menționează că tehnica militară va fi transportată în intervale orare stabilite astfel încât să influențeze cât mai puțin traficul din București.

„Vă cerem scuze pentru disconfortul creat în trafic”, au mai adăugat reprezentanţii instituţiei.

Exerciţiul urmăreşte testarea capacităţii de reacţie şi coordonare a structurilor militare, fiind parte a instruirii periodice desfăşurate de Statul Major al Forţelor Terestre.

Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), împreună cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa și alături de aliați și parteneri NATO, au demarat exercițiul multinațional DYNAMIC FRONT 26, cel mai mare test de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale Statelor Unite desfășurat în Europa, în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026, arată MApN. Exercițiul urmărește aplicarea practică a Liniei de Descurajare a Flancului Estic (Eastern Flank Deterrence Line – EFDL), cu obiective care includ exersarea planurilor regionale NATO și integrarea acțiunilor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, pentru a contracara capabilități de restricționare a accesului și control al zonei, susținute de forțe convenționale concentrate, potrivit comunicatului trimis către Calea Europeană.

Linia de Descurajare a Flancului Estic a fost lansată în 2025 de Comandamentul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, având ca scop consolidarea apărării frontierei estice prin tehnologii avansate, inclusiv țintire asistată de inteligență artificială, sisteme fără pilot și arhitecturi integrate bazate pe senzori. Inițiativa americană este gândită ca un „concept transformațional de purtare a războiului”, menit să întărească descurajarea rapidă și flexibilă, și nu ca un zid static de tip „Linia Maginot”.

Exercițiul DYNAMIC FRONT 26 reflectă planurile regionale de apărare NATO, stabilite la summitul de la Vilnius din 2023, considerate cele mai complexe strategii de securitate de la sfârșitul Războiului Rece.

Aceste planuri prevăd o forță de aproximativ 300.000 de soldați la nivel de pregătire ridicată, inclusiv capacități aeriene și navale substanțiale, iar planul sudic vizează zona Mării Mediterane și Mării Negre.

Potrivit MApN, exercițiul pune accent deosebit pe comandă și control, simulare și integrare multidomeniu, pentru a reflecta realitățile conflictelor moderne, în care forțele trebuie să opereze peste granițe, în mai multe domenii, menținând viteza și precizia deciziilor.