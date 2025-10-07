Exercițiu militar de amploare în București. Ministerul Apărării anunță mobilizarea rezerviștilor

Ministerul Apărării Naționale a anunțat organizarea unui exercițiu de mobilizare, care se va desfășura în perioada 12–20 octombrie în București și în județul Ilfov. Acțiunea are rolul de a verifica stadiul pregătirii pentru apărare a populației, economiei și teritoriului. „În acest an au mai avut loc alte două exerciţii MOBEX, în luna mai, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt, iar în luna septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş”, a mai transmis ministerul”, precizează MApN în cadrul unui comunicat de presă.

Ministerul Apărării a anunțat organizarea exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, care se va desfășura între 12 și 20 octombrie în municipiul București și județul Ilfov. Evenimentul are rolul de a testa capacitatea de completare cu personal și tehnică a unităților militare și de a evalua nivelul de pregătire al instituțiilor implicate în apărarea națională. De asemenea, prin aceste activități se urmărește consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii activi, precum și optimizarea reacțiilor instituționale în situații de urgență.

Exercițiul este organizat de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. Potrivit comunicatului oficial, toate aceste structuri vor colabora pentru a evalua modul de implementare a măsurilor din planurile de mobilizare și pentru a asigura funcționarea integrată a sistemului de apărare.

Reprezentanții MApN au subliniat că astfel de exerciții au loc periodic și nu au legătură cu evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune. Scopul principal rămâne verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, în conformitate cu prevederile legislației naționale și obligațiile asumate de România în cadrul structurilor NATO.

Rezerviștii din București și Ilfov vor fi convocați pentru o zi la unitățile militare de care aparțin, unde vor lua parte la activități de pregătire specifice. Scopul acestor exerciții este de a menține nivelul de instruire și coeziunea între rezerviști și structurile active ale armatei.

„În municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov exerciţii similare s-au mai desfăşurat în anul 2013, respectiv în 2021. În acest an au mai avut loc alte două exerciţii MOBEX, în luna mai, în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Olt, iar în luna septembrie, în judeţele Sibiu şi Mureş”, a mai transmis ministerul.

Ministerul precizează că activitățile din cadrul exercițiului sunt reglementate prin Legea nr. 477/2003, referitoare la pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, și Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Convocarea rezerviștilor se va realiza prin intermediul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, iar Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va coordona evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici implicați în procesul de mobilizare.

Totodată, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că joi, 17 octombrie, va avea loc o sesiune de antrenament dedicată rezerviștilor, în Poligonul Coada Izvorului din județul Prahova. Instituția atrage atenția asupra riscului de dezinformare și subliniază că aceste activități sunt de rutină, fără legătură cu situația de securitate din regiune.

Reprezentanții MApN îi încurajează pe cetățeni să se informeze doar din surse oficiale, precizând că pe platforma InfoRadar pot fi consultate detalii despre eventuale tentative anterioare de manipulare publică pe teme similare.