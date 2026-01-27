Social

Ministrul Apărării s-a întâlnit cu o delegație a Congresului SUA la sediul MApN. Agenda discuțiilor 

Ministrul Apărării s-a întâlnit cu o delegație a Congresului SUA la sediul MApN. Agenda discuțiilor
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit marți, la sediul MApN, cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de congresmanul Pat Fallon, discuțiile vizând cooperarea în NATO și prezența militară americană în România, considerate elemente importante ale apărării colective. „Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne un pilon esenţial al securităţii României”, a afirmat ministrul, potrivit unui comunicat emis de instituția pe care o conduce.

Miruță, discuții cu o delegație a Congresului Statelor Unite

Potrivit MApN, dialogul a evidențiat importanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite, precum și contribuția acestuia la securitatea regională și euroatlantică.

„Cooperarea în cadrul NATO şi prezenţa militară americană în România au fost menţionate ca elemente importante ale apărării colective. În acest context, a fost menţionat faptul că atât Statele Unite ale Americii, cât şi România au publicat documente strategice naţionale în domeniul securităţii şi apărării care conturează priorităţile şi cadrul general de acţiune în domeniu pentru fiecare stat”, a anunțat Ministerul Apărării.

Securitatea Flancului Estic și rolul regiunii Mării Negre

Discuțiile au vizat, de asemenea, evoluțiile recente ale mediului de securitate regional și euroatlantic, cu accent asupra implicațiilor războiului din Ucraina, securității Flancului Estic aliat și rolului strategic al regiunii Mării Negre.

Discuții româno-americane la MApN

Discuții româno-americane la MApN. Sursa foto: mapn.ro

Potrivit MApN, a fost evidențiată importanța menținerii unei posturi consolidate de descurajare și apărare, adaptată actualelor provocări de securitate.

Perspectivele cooperării româno-americane în domeniul apărării

În timpul discuțiilor, au fost abordate și perspectivele cooperării româno-americane în domeniul apărării, cu accent pe dialogul politico-militar, interoperabilitate și dezvoltarea capabilităților. Aceste direcții sunt considerate esențiale pentru sprijinirea securității regionale și euroatlantice, conform comunicatului transmis de minister.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne un pilon esenţial al securităţii României, iar dialogul constant în domeniul apărării contribuie la consolidarea apărării colective în cadrul Alianţei Nord-Atlantice”, a afirmat ministrul Apărării Naţionale.

