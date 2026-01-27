Furtuna care a înghețat Statele Unite. 23 de morți și haos total în transporturi

Un val de vreme de iarnă deosebit de severă continuă să afecteze Statele Unite, unde bilanțul deceselor a ajuns luni la 23 de persoane, potrivit ABS CBN.

Fenomenul meteorologic, caracterizat prin temperaturi extrem de scăzute, ninsori abundente și acumulări importante de gheață, a provocat perturbări majore în alimentarea cu energie electrică și în transporturi, afectând milioane de locuitori.

Masa de aer arctic care traversează Statele Unite determină o scădere accentuată a temperaturilor, în special în regiunile din nordul țării.

Meteorologii avertizează că valorile termice vor continua să scadă în zilele următoare, iar temperatura resimțită ar putea ajunge până la -45 de grade Celsius în anumite zone.

În regiunea Marilor Lacuri, temperaturile au coborât sub -20 de grade Celsius, iar în unele părți din Minnesota și Wisconsin s-au înregistrat valori de până la -30 de grade Celsius, conform Serviciului Național de Meteorologie din Statele Unite (NWS).

Ninsorile consistente au acoperit aproximativ douăzeci de state americane, unde stratul de zăpadă a depășit 30 de centimetri.

Aceste condiții au dus la întreruperi masive ale alimentării cu energie electrică, în special în sudul țării, unde gheața a afectat infrastructura electrică.

Potrivit site-ului specializat poweroutage.us, aproape 600.000 de gospodării erau încă fără curent electric luni seara.

Cele mai afectate state includ Tennessee, unde aproximativ 200.000 de persoane se confruntă cu pene de curent, și Mississippi, cu peste 147.000 de clienți fără electricitate.

Meteorologul Allison Santorelli a declarat: „Întreruperile de curent electric ar putea dura încă câteva zile, deoarece autorităţile au dificultăţi în a reface liniile (după furtună).

Majoritatea acestor regiuni nu dispun de mijloacele şi resursele necesare pentru a curăţa zăpada după astfel de evenimente, deoarece nu sunt obişnuite cu ele”.

Condițiile meteorologice extreme au fost asociate cu cel puțin 23 de decese, potrivit unui bilanț realizat de mass-media locală.

În Texas, autoritățile au confirmat moartea unei adolescente de 16 ani, implicată într-un accident de sanie. Alte două persoane au murit de hipotermie în Louisiana, iar în Iowa a fost raportat un deces în urma unei coliziuni.

Snowfall in the USA: incredible amounts of snow, stores are clearing out water & food, more than several hundred thousand ppl are without power, ppl are being urged to stay home. My face: 😐 For Russia, it's just Winter... -- Good luck to the US in their fight against snowfall ✊🏻 pic.twitter.com/fJC6R9FekG — I'm Batman! ✨ (@Dean_Batman) January 27, 2026

În statul New York, opt persoane au fost găsite decedate, fiind deschisă o anchetă pentru stabilirea cauzelor exacte.

Autoritățile au declarat stare de urgență în aproximativ douăzeci de state, precum și în capitala Washington, pe fondul dificultăților întâmpinate de serviciile de intervenție și de transport.

Furtuna de iarnă a perturbat semnificativ transportul aerian. Aeroporturi majore din Washington, Philadelphia și New York au fost aproape complet blocate.

Potrivit site-ului FlightAware, peste 21.000 de zboruri au fost anulate începând de sâmbătă, iar alte câteva mii au înregistrat întârzieri.

Specialiștii explică fenomenul printr-o deformare a vortexului polar, o masă de aer rece care circulă în mod normal deasupra Polului Nord, dar care s-a extins spre sud.

Oamenii de știință analizează posibilitatea ca frecvența acestor perturbări să fie influențată de schimbările climatice, subliniind totodată rolul variabilității naturale.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a comentat situația pe platforma sa Truth Social, unde a scris parțial cu majuscule: „Insurgenţii ecologişti ar putea să-mi explice, vă rog: ce s-a întâmplat cu încălzirea globală?”.