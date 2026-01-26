Cele mai mari ninsori din istorie. Când zăpada a înghițit orașe

Ninsorile record au schimbat fața orașelor de-a lungul istoriei, acoperind străzi, clădiri și mașini sub straturi uriașe de zăpadă. De la munții Japoniei, unde stratul de zăpadă poate depăși câțiva metri anual, la orașe din America de Nord surprinse de furtuni istorice, ninsorile record au rămas în istorie ca adevărate catastrofe albe. Un exemplu recent este Peninsula Kamceatka, unde, la începutul anului 2026, cantități record de zăpadă au acoperit străzile și clădirile, blocând complet orașul Petropavlovsk-Kamceatsky.

Pe 11 martie 1888, unul dintre cele mai puternice furtuni de iarnă din istoria Statelor Unite a lovit nord-estul țării. Furtuna a acoperit întreaga regiune, de la New England până la Golful Chesapeake, inclusiv New York City, aducând cantități uriașe de zăpadă, temperaturi extrem de scăzute și vânturi care au format troiene de 9 până la 12 metri, soldându-se cu peste 400 de victime, dintre care peste 100 pierdute pe mare.

Fenomenul a început ca o ploaie puternică, iar de duminică seara până luni dimineața temperatura a scăzut brusc, transformând ploaia în ninsoare. În final, New York City a primit 1,4 metri de zăpadă, blocând orașul și provocând inundații la topirea zăpezii, Keen, New Hampshire, 0,9 metri, iar New Haven, Connecticut, 1,1 metri.

În octombrie 2008, o furtună de zăpadă a lovit regiunea Lhunze din Tibet, o regiune cunoscută pentru clima sa rece, dar în general aridă. Oficialii chinezi au raportat o adâncime medie a zăpezii de 1,5 metri, iar în unele sate ninsorile au durat 36 de ore, depunând între 1,52 și 1,83 metri de zăpadă.

Numeroși locuitori au fost blocați din cauza clădirilor prăbușite și a drumurilor distruse sau acoperite de zăpadă. Șapte persoane au murit, iar peste 144.000 de animale au murit, în timp ce drumurile au rămas închise zile întregi, iar echipele de intervenție au încercat să ajungă cu alimente la populația izolată.

Între 13 și 19 februarie 1959, pe Muntele Shasta s-a înregistrat aproximativ 4,8 metri de zăpadă, cea mai mare cantitate depusă continuu în America de Nord până la acea dată. Potrivit studiilor bazate pe înregistrările locale, ninsoarea a durat șase zile, cu o medie de 80 de centimetri pe zi la Old Ski Bowl, iar drumurile montane au fost închise, troienele atingând frecvent 7,3 metri.

Cantități de zăpadă, circa 1,25 metri, s-au depus și în orașul Mount Shasta, situat la 1.921 metri mai jos. Zăpada a provocat daune structurale clădirilor locale, iar transportul s-a oprit complet pentru mai multe zile.

Pe 14 februarie 1927, observatorii de pe Mount Ibuki, Japonia, au măsurat un strat de zăpadă de 988 cm (aproximativ 9,9 m), ceea ce reprezintă cea mai mare adâncime naturală de zăpadă înregistrată vreodată. În Sierra Nevada, California, pe 11 martie 1911, stratul maxim a fost de 1.093 cm (aproximativ 11 m), iar în luna ianuarie a aceluiași an au căzut 991 cm de zăpadă.

În sezonul de iarnă 1971–72, stația Paradise de pe Mount Rainier, Washington, a fost acoperită cu 2.850 cm (28,5 m) de zăpadă, stabilind un record mondial pentru un sezon. Ulterior, în 1998–99, Mount Baker Ski Area, Washington, a înregistrat 2.413 cm (aproximativ 29,5 m) de zăpadă într-un singur sezon, stabilind cel mai mare record mondial de zăpadă pentru o singură iarnă.

Alpii Japonezi de pe insula Honshu înregistrează între 3.050 și 3.810 cm de zăpadă anual, în zonele situate la altitudini între 600 și 1.800 m. În munții Hakkōda, Sukayu Onsen are aproximativ 5.760 cm de zăpadă pe an, iar în iarna 2013 stratul a atins 566 cm.

În Statele Unite, Paradise pe Mount Rainier are o medie anuală de 1.730 cm, cu straturi care depășesc 6 m primăvara. În Alaska, Thompson Pass are o medie anuală de 1.400 cm, cu un sezon record de 2.470 cm, iar Valdez înregistrează 820 cm anual. În Munții Caucaz, Achishko a atins un strat maxim de 800 cm la altitudinea de 1.890 m.

În ultimele zile, peninsula Kamceatka s-a confruntat cu ninsori istorice de 1,7–2,5 metri, blocând complet drumurile și accesul la servicii. Locuitorii din Petropavlovsk-Kamceatski au declarat pentru The Moscow Times că zonele în care locuiesc sunt complet îngropate în zăpadă, drumurile sunt necurățate, iar ambulanțele și camioanele de pompieri sunt blocate, în timp ce livrările de alimente și utilități esențiale au fost afectate.

Guvernatorul regional, Vladimir Solodov, a declarat pentru The Moscow Times că lipsesc echipamente și că drumurile sunt într-o stare critică. Autoritățile au cerut suplimentarea utilajelor, iar Ministerul Apărării al Rusiei a trimis avionul An-124 cu echipamente grele. Între timp, școlile și colegiile funcționează online, iar localnicii depind de voluntari pentru aprovizionare.

Mai mulți locuitori au criticat rapoartele oficiale, afirmând că realitatea de pe teren este mult mai gravă, cu servicii municipale de deszăpezire insuficiente și zăpadă acumulată în cantități ma