Ciclon puternic în Kamceatka. Nămeți până la etajul 2, doi bărbați au murit îngropați de zăpadă

Doi bărbaţi au murit joi în Peninsula Kamceatka, în Extremul Orient rus, după ce au fost striviţi de masa de zăpadă prăbuşită de pe acoperişurile unor clădiri, în urma unor ninsori masive care au paralizat regiunea şi au îngropat drumurile şi locuinţele sub nămeţi, potrivit AFP.

Imagini difuzate pe reţelele de socializare arată nămeţii uriaşi care ajung până la etajul doi al clădirilor, precum şi locuitori care îşi sapă drum printre întinderile de zăpadă mai înalte decât maşinile, pentru a putea circula.

Deşi ninsorile sunt frecvente în peninsula Kamceatka, situată la Oceanul Pacific, intensitatea neobişnuită a furtunii a paralizat parţial principalul oraş al regiunii, Petropavlovsk-Kamceaţki, unde autorităţile locale au decretat starea de urgenţă.

Doi bărbaţi au murit joi, după ce au fost ucişi de căderea unor mase de zăpadă de pe acoperişul unui imobil şi al unei case, a anunţat pe reţeaua de socializare VK un oficial local al Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă, Serghei Lebedev.

Şcolile şi-au suspendat cursurile, iar întreprinderile funcţionează în regim de muncă la distanţă. Potrivit Ministerului rus al Apărării, peste 150 de kilometri de drumuri au fost acoperite de un strat de zăpadă de până la 80 de centimetri, iar troienele au atins pe alocuri patru metri, militari fiind trimişi pentru a sprijini autorităţile.

Locuitorii din Kamceatka se plâng de lipsa pâinii, ouălor şi laptelui în anumite magazine, fenomen atribuit cumpărăturilor de panică, potrivit unui reportaj al ziarului local Kamceatka-Inform.

Autorităţile locale au precizat că nu există penurii reale, dar accesul în unele magazine este dificil din cauza zăpezii. Oficialul regional Iulia Morozova a declarat pentru Kamceatka Media că livrările se vor relua treptat pe măsură ce drumurile vor fi deszăpezite.