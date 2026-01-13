Zăpada necurățată atrage sancțiuni uriașe într-o țară europeană. Amenzile pot ajunge la 50.000 de euro

În Germania, obligația de a curăța zăpada și gheața de pe trotuare revine proprietarilor de imobile, chiar dacă drumurile publice sunt deszăpezite de autoritățile locale. Nerespectarea regulilor poate atrage sancțiuni foarte mari, care pot ajunge până la 50.000 de euro, potrivit publicației Nachrichten.

În condiții de temperaturi negative, ninsoare și polei, deszăpezirea trotuarelor este obligatorie prin lege în Germania. Dacă un pieton alunecă și se accidentează pe un trotuar necurățat, proprietarul poate fi obligat să plătească despăgubiri. În plus, în funcție de land, pot fi aplicate sancțiuni administrative.

Nivelul amenzilor variază semnificativ. În Baden-Württemberg, sancțiunea poate ajunge până la 500 de euro, în Brandenburg până la 2.500 de euro, iar în Mecklenburg-Pomerania de Vest până la 1.300 de euro. Cea mai mare amendă se aplică însă în Hamburg, unde proprietarii pot fi sancționați cu până la 50.000 de euro, conform Bussgeldkatalog.

Regulile privind momentul și modul deszăpezirii nu sunt uniforme la nivel național și diferă de la o municipalitate la alta. De exemplu, în Hanovra, obligația de a curăța zăpada și de a împrăștia nisip se aplică în zilele lucrătoare între orele 07:00 și 22:00, iar duminica și în zilele de sărbătoare legală între 08:00 și 22:00.

În general, dacă ninge pe timpul nopții, este suficient ca trotuarele să fie curățate dimineața. În schimb, dacă ninsoarea sau poleiul reapar pe parcursul zilei, deszăpezirea trebuie repetată de mai multe ori.

Un aspect important pentru proprietari este interdicția utilizării sării pe trotuare, valabilă în multe orașe și comune. Deși eficientă împotriva gheții, sarea este considerată nocivă pentru mediu, afectează copacii și arbuștii și poate provoca iritații la labele animalelor de companie. De asemenea, corodează metalul și deteriorează încălțămintea.

Reprezentanții Departamentul de pompieri Bleckede atrag atenția că, inclusiv iarna, hidranții trebuie să rămână accesibili, apa fiind esențială pentru stingerea incendiilor. Din acest motiv, zăpada nu trebuie depozitată peste capacele hidranților.

În situațiile în care trotuarele nu sunt curățate corespunzător, experții recomandă așa-numitul „mers al pinguinului”. Această tehnică presupune pași mici și lenți, cu talpa așezată complet pe sol, picioarele ușor orientate spre exterior și trunchiul aplecat înainte. Astfel, riscul de a cădea pe spate sau pe ceafă este redus, iar eventualele căderi sunt, de regulă, mai puțin periculoase.

Ninsorile abundente au provocat perturbări majore în mai multe țări europene, inclusiv în Olanda, Franța, Marea Britanie, Irlanda și Germania. Sute de zboruri au fost anulate, numeroase trenuri au fost suspendate, școlile au rămas închise, iar pe unele drumuri s-au format ambuteiaje care au însumat până la 1.000 de kilometri.