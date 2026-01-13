Tom Hanks, protagonistul unui serial de amploare despre Al Doilea Război Mondial

Tom Hanks revine în atenția publicului într-un nou serial de anvergură dedicat celui de-Al Doilea Război Mondial, un proiect ambițios care promite să aducă pe ecran atât dramatismul confruntărilor militare, cât și poveștile umane din spatele frontului, informează history.co.uk.

Implicarea lui Tom Hanks nu este întâmplătoare. Actorul s-a remarcat de-a lungul carierei prin interesul său pentru istoria celui de-Al Doilea Război Mondial, fiind asociat cu unele dintre cele mai apreciate producții ale genului. Noul serial continuă această direcție, consolidându-i statutul de voce importantă în aducerea istoriei mai aproape de publicul larg.

Mai exact, într-o serie-documentar desfășurată pe parcursul a peste 20 de episoade, Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks propune una dintre cele mai ample și bine documentate relatări ale celui mai devastator conflict al secolului XX. Producția se sprijină pe imagini de arhivă rar întâlnite și pe mărturii avizate ale unor istorici de prestigiu, construind o cronologie solidă și captivantă a evenimentelor.

De la cauzele care au dus la izbucnirea războiului, până la momentele decisive ce i-au schimbat cursul, serialul aduce în prim-plan nu doar strategiile și confruntările majore, ci și destinele oamenilor prinși în vâltoarea istoriei. Rezultatul este o perspectivă amplă, cu puternic impact emoțional, asupra conflictului care a redesenat echilibrul global și a influențat profund lumea contemporană.

Tom Hanks a vorbit despre felul în care tema războiului i-a marcat copilăria și formarea personală, amintind că, în primii ani de viață, aproape fiecare adult din jurul său făcea trimitere la acest subiect. Actorul a subliniat că urmările celui de-al Doilea Război Mondial, atât la nivel global, cât și în interiorul propriei familii, au fost imposibil de ignorat.

„Efectele de durată ale celui de-al Doilea Război Mondial asupra lumii și asupra propriei mele familii nu mi-au scăpat. Sunt încântat să colaborez cu The HISTORY Channel pentru a produce această serie cuprinzătoare, cu un format lung, care ne va oferi posibilitatea de a spune în întregime această parte importantă a istoriei”, a declarat actorul.

La rândul său, Heather Jones, director de creație pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa și director general al Hearst Networks pentru Marea Britanie, a declarat că producția „Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks” reprezintă un proiect de referință, cu o relevanță majoră pentru toate piețele vizate.

Potrivit actorului, obiectivul principal este livrarea unei povești de calitate, cu impact global, care să reamintească publicului de toate vârstele cât de important este să înțeleagă și să reflecteze asupra evenimentelor și consecințelor unuia dintre cele mai decisive momente din istoria modernă.

Documentarul „Al Doilea Război Mondial cu Tom Hanks” este realizat pentru The HISTORY Channel printr-o colaborare amplă între A+E Factual Studios și Nutopia, în parteneriat cu Playtone și Motion Entertainment, companie ce face parte din grupul WPP Media.

Echipa de producție reunește nume importante din industrie: Sharon Scott, Steve Ascher, Matt Pearl și Andy Seestedt coordonează proiectul din partea A+E Factual Studios, în timp ce Ben Goold, Jane Root și Steve Condie reprezintă Nutopia. Pentru Playtone, rolul de producători executivi este asumat de Tom Hanks și Gary Goetzman.

La nivel editorial și narativ, Jon Meacham este producător executiv, iar din partea Motion Entertainment, responsabilitatea revine lui Chet Fenster. The HISTORY Channel este reprezentat în echipa de producție executivă de Eli Lehrer, Mary E. Donahue și Jennifer Wagman, consolidând astfel un proiect documentar de anvergură internațională.