Monden Trump îl atacă pe Tom Hanks după ce Academia Militară West Point a anulat ceremonia de premierea actorului







Donald Trump a salutat decizia Asociației Absolvenților de la West Point de a anula ceremonia în care actorul Tom Hanks urma să primească în septembrie “Sylvanus Thayer Award”, atacându-l pe starul hollywoodian drept „destructiv” și „Woke”. „Marea noastră Academiei (n.r. militară) West Point… într-un mod inteligent a anulat ceremonia de premiere a actorului Tom Hanks. Importantă mișcare!”, a scris Președintele SUA pe rețeaua Truth Social, citat de Politico.

Decizia de a opri evenimentul a fost comunicată intern de col. (r) Mark Bieger, șeful asociației, care a spus că măsura permite Academiei Militare West Point „să se concentreze pe misiunea de bază: formarea cadeților să conducă, să lupte și să câștige”. Motive suplimentare nu au fost făcute publice.

Tom Hanks, dublu laureat al Oscarului, era programat să fie sărbătorit pe 25 septembrie pentru „ devotament față de America și realizările sale în interes național”. Actorul e cunoscut pentru rolurile militare (Salvați Soldatul Ryan, Forrest Gump, Greyhound) și pentru implicarea constantă în cauze ale veteranilor, WWII Memorial, Ranger Hall of Fame. Hanks a susținut candidați democrați în trecut, așa că Trump a folosit prilejul pentru a-i pune eticheta „WOKE”.

Premiul Sylvanus Thayer poartă numele unui prim comandant al Academiei Militare, cunoscut drept „Părintele West Point”. Este acordat anual din 1958 „unui cetățean remarcabil al Statelor Unite, ale cărui servicii și realizări în interesul național întruchipează devotamentul personal față de idealurile exprimate în deviza West Point: ‘Duty, Honor, Country’ (Datorie, Onoare, Țară)”, potrivit Asociației Absolvenților West Point.

Nici West Point, nici Tom Hanks nu au oferit imediat comentarii suplimentare, menționează sursa citată.

Alte publicații americane au notat că postarea lui Trump se înscrie în critica sa acidă la adresa Hollywoodului și a galelor de premii. Anularea ceremoniei pentru Tom Hanks a reaprins disputa culturii politice din SUA, cu Trump folosind momentul pentru un nou atac la adresa lumii filmului, iar West Point invocând nevoia de a se concentra pe misiunea sa militară.

„Woke” înseamnă, în sensul de bază, „conștient și atent la probleme sociale importante” – mai ales la rasism și inechitate. De la un semnal de vigilență față de injustiții, „woke” a căpătat și un sens peiorativ în dezbaterea publică, folosit de unii politicieni/comentatori pentru a ironiza sau respinge poziții progresiste ori „corectitudinea politică”.