International Discursul din Congres al lui Donald Trump. Despre Woke, prețul ouălelor și înșelătoria climatică. Cele mai importante citate







Președintele american Donald Trump și-a început primul discurs în fața Congresului SUA de la revenirea sa la putere afirmând că guvernul său „a realizat mai multe în 43 de zile decât majoritatea administrațiilor în 4 ani sau 8 ani”.

Trump a afirmat că a readus „libertatea de exprimare” în SUA și a citat câteva dintre ordinele sale executive. El a menționat, de asemenea, ordinul său de a „interzice bărbaților să joace în sporturile feminine” și de a recunoaște oficial că există doar două sexe, masculin și feminin.

Trump l-a acuzat pe predecesorul său, Joe Biden, de creșterea prețurilor la ouă - spunând că acestea sunt „scăpate de sub control” și că lucrează din greu pentru a le reduce.

Cele mai importante citate din discursul lui Donald Trump în Congresul SUA

Visul american este de neoprit, iar țara noastră se află în pragul unei reveniri la care lumea nu a asistat niciodată și poate că nu va mai asista niciodată. În ultimele 6 săptămâni, am semnat aproape 100 de ordine executive și am întreprins peste 400 de acțiuni executive - un record pentru restabilirea bunului simț, a siguranței, a optimismului și a bogăției în întreaga noastră țară minunată. Oamenii m-au ales să îmi fac treaba și o fac.

Am desfășurat armata SUA și poliția de frontieră pentru a respinge invazia de la granița țării, iar luna trecută numărul trecerilor ilegale a fost de departe cel mai scăzut înregistrat vreodată.

Am pus capăt înșelătoriei de știri verzi, acordului climatic de la Paris, relației cu OMS coruptă, ne-am retras din UNHRC - am încheiat mandatul EV al ultimei administrații. În comparație, în timpul lui Joe Biden - cel mai prost președinte din istoria Americii, au existat sute de mii de treceri ilegale pe lună.

Am pus capăt guvernării înarmate în care, de exemplu, unui președinte în funcție i se permite să își urmărească cu cruzime adversarul politic, cum ar fi eu, cum a funcționat asta? Nu prea bine... am readus libertatea de exprimare în America... acum două zile am semnat un ordin care face din engleză limba oficială a SUA.

Țara noastră nu va mai fi woke. Credem că, indiferent dacă ești medic, contabil, avocat sau controlor de trafic aerian, ar trebui să fii angajat și promovat în funcție de abilități și competențe, nu de rasă sau sex.

Despre prețul ouălelor

Prețurile ouălor sunt scăpate de sub control și promit să fac America din nou accesibilă. Printre cele mai importante priorități ale mele se numără salvarea economiei noastre și oferirea de ajutor familiilor muncitoare.

Am eliminat otrava teoriei rasiale critice din școlile noastre publice. Am semnat un ordin prin care politica oficială a guvernului SUA este că există doar două genuri, masculin și feminin.

În cursul acestei săptămâni, voi lua, de asemenea, măsuri istorice pentru a extinde dramatic producția de minerale esențiale și pământuri rare aici, în SUA.

Tarifele sunt menite să facă America din nou bogată și să o facă din nou măreață. Alte țări au folosit tarifele împotriva noastră timp de decenii și acum este rândul nostru să începem să le folosim împotriva acestor țări. În medie, Uniunea Europeană, China, Brazilia, India, - Mexic și Canada - ați auzit de ele - și nenumărate alte națiuni ne percep tarife extrem de mari decât le percepem noi. Este foarte nedrept.